पटना

Bihar Rain Alert: बिहार में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी, जानिए कैसा रहेगा अगले तीन दिन का मौसम

Bihar Rain Alert बिहार में तीन दिनों तक बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर बिहार के तीन जिला में रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग 15 अगस्त के मौसम को लेकर भी आज पूर्वानुमान जारी कर दिया।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 13, 2025

Weather Update
Image: Patrika

Bihar Rain Alert: बिहार में हो रही झमाझम बारिश से बड़ी और छोटी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। पटना समेत कई जिलों में बुधवार को सुबह से ही बारिश ने लोगों को घर में ही कैद कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक मौसम का मिजाज बदलने वाला नहीं है। बिहार में बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने बिहार में एक साथ येलो, रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बिहार के तीन जिलों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पटना को लेकर भी रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही दर्जन भर से अधिक जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।

तीन जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार बिहार में आज और कल तीन जिलों में बेहद भारी बारिश हो सकती है। सुपौल, अररिया और किशनगंज को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। जबकि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है. वहीं मधुबनी, शिवहर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, जहानाबाद, नालंदा, अरवल में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूरे बिहार में वज्रपात की संभावना है।

15 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम

किशनगंज जिले में गुरुवार को भारी बारिश की संभाना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कई अन्य जिलों में भी वज्रपात का अलर्ट जारी है। 15 अगस्त को गया और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश की संभावना है।

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Rain Alert: बिहार में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी, जानिए कैसा रहेगा अगले तीन दिन का मौसम

