Bihar Rain Alert: बिहार में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी, जानिए कैसा रहेगा अगले तीन दिन का मौसम

Bihar Rain Alert: बिहार में हो रही झमाझम बारिश से बड़ी और छोटी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। पटना समेत कई जिलों में बुधवार को सुबह से ही बारिश ने लोगों को घर में ही कैद कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक मौसम का मिजाज बदलने वाला नहीं है। बिहार में बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने बिहार में एक साथ येलो, रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बिहार के तीन जिलों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पटना को लेकर भी रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही दर्जन भर से अधिक जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।