Dussehra 2025: पटना में वध से जलकर नहीं गलकर मर गया रावण, झमाझम बारिश से निराश हुए लोग

Dussehra 2025 बिहार में हो रही झमाझम बारिश ने दशहरा की उमंग में ब्रेक लगा दिया। मौसम विभाग के अनुसरा बिहार के 11 जिलों में गुरूवार को तेज बारिश हो रही है। इस बारिश के बीच दशहरा को लेक रावण दहन का आयोजन किया गया था। पटना के गांधी मैदान में बिहार का सबसे ऊंचा 80 फीट का रावण बनाया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान गांधी के पटना के गांधी मैदान पहुंचने से पहले ही तेज बारिश के कारण रावण का सिर टूट गया।
रावण दहन को देखने के लिए पटना के गांधी मैदान में बड़ी दूर से लोग पहुंचे थे। लेकिन, बारिश की वजह से रावण दहन कार्यक्रम पर ग्रहण लग गया। बारिश के कारण रावण का पुतला जलकर नहीं, बल्कि गलकर गिर गया। दरअसल, पुतले को जलाने से पहले अचानक तेज़ बारिश की वजह से रावण का सिर झूक गया था।
पटना में रावण दहन देखने आए दूर दराज के लोग बारिश से बचते दिखे। अचानक शुरू हुई बारिस के बाद वे इधर-उधर भागते नजर आए। पटना में विजया दशमी के मौके पर बड़े स्तर पर गांधी मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। लेकिन, बारिश की वजह से सबकुछ चौपट हो गया।
मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 5 दिनों तक बारिश होगी। इस दौरान मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान पूरे प्रदेश में मध्यम से लेकर भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर भी बढ़ सकता है।
बारिश की संभावना को देखते हुए छपरा में समय से पहले ही रावण दहन किया गया। छपरा में राम ने 55 फीट के रावण का वध कर असत्य पर सत्य का झंडा फहराया। वहीं, समस्तीपुर के हाउसिंग बोर्ड मैदान में भी बारिश के कारण रावण दहन कार्यक्रम में थोड़ी परेशानी हुई। समस्तीपुर में इस बार 70 फीट का रावण 45 फीट का मेघनाथ और 40 फीट का कुंभकरण बनाया गया था।
