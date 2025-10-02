Dussehra 2025: पटना में वध से जलकर नहीं गलकर मर गया रावण, झमाझम बारिश से निराश हुए लोग

Dussehra 2025 बिहार में हो रही झमाझम बारिश ने दशहरा की उमंग में ब्रेक लगा दिया। मौसम विभाग के अनुसरा बिहार के 11 जिलों में गुरूवार को तेज बारिश हो रही है। इस बारिश के बीच दशहरा को लेक रावण दहन का आयोजन किया गया था। पटना के गांधी मैदान में बिहार का सबसे ऊंचा 80 फीट का रावण बनाया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान गांधी के पटना के गांधी मैदान पहुंचने से पहले ही तेज बारिश के कारण रावण का सिर टूट गया।