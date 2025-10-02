Patrika LogoSwitch to English

पटना

Dussehra 2025: पटना में वध से जलकर नहीं गलकर मर गया रावण, झमाझम बारिश से निराश हुए लोग

Dussehra 2025 पटना के गांधी मैदान में गुरूवार को रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। रावण दहन के कार्यक्रम को देखने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग पटना के गांधी मैदान में पहुंचे थे। लेकिन,झमाझम बारिश के कारण रावण दहन से पहले ही रावण का सिर टूट गया

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 02, 2025

Dussehra 2025 बिहार में हो रही झमाझम बारिश ने दशहरा की उमंग में ब्रेक लगा दिया। मौसम विभाग के अनुसरा बिहार के 11 जिलों में गुरूवार को तेज बारिश हो रही है। इस बारिश के बीच दशहरा को लेक रावण दहन का आयोजन किया गया था। पटना के गांधी मैदान में बिहार का सबसे ऊंचा 80 फीट का रावण बनाया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान गांधी के पटना के गांधी मैदान पहुंचने से पहले ही तेज बारिश के कारण रावण का सिर टूट गया।

बारिश के कारण कार्यक्रम में लगा ग्रहण

रावण दहन को देखने के लिए पटना के गांधी मैदान में बड़ी दूर से लोग पहुंचे थे। लेकिन, बारिश की वजह से रावण दहन कार्यक्रम पर ग्रहण लग गया। बारिश के कारण रावण का पुतला जलकर नहीं, बल्कि गलकर गिर गया। दरअसल, पुतले को जलाने से पहले अचानक तेज़ बारिश की वजह से रावण का सिर झूक गया था।

इधर-उधर भागते नजर आए लोग

पटना में रावण दहन देखने आए दूर दराज के लोग बारिश से बचते दिखे। अचानक शुरू हुई बारिस के बाद वे इधर-उधर भागते नजर आए। पटना में विजया दशमी के मौके पर बड़े स्तर पर गांधी मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। लेकिन, बारिश की वजह से सबकुछ चौपट हो गया।

अगले 5 दिनों तक होगी भारी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 5 दिनों तक बारिश होगी। इस दौरान मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान पूरे प्रदेश में मध्यम से लेकर भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर भी बढ़ सकता है।

छपरा में समय से पहले जला रावण

बारिश की संभावना को देखते हुए छपरा में समय से पहले ही रावण दहन किया गया। छपरा में राम ने 55 फीट के रावण का वध कर असत्य पर सत्य का झंडा फहराया। वहीं, समस्तीपुर के हाउसिंग बोर्ड मैदान में भी बारिश के कारण रावण दहन कार्यक्रम में थोड़ी परेशानी हुई। समस्तीपुर में इस बार 70 फीट का रावण 45 फीट का मेघनाथ और 40 फीट का कुंभकरण बनाया गया था।

