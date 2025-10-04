Bihar Weather: बिहार के इन 15 जिलों में आज होगी बारिश, मुजफ्फरपुर, वैशाली में रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी किया रेड अलर्ट। फोटो सोर्स-Ai
Bihar Weather मौसम विभाग ने बिहार में शनिवार को मौसम को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, दरभंगा,मधुबनी (छपरा) और भोजपुर जिले में आंधी,वज्रपात और भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। पटना समेत अन्य कई जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग ने बिहार कुछ हिस्सों में बारिश को लेकर ऑरेंज और कुछ में येलो अलर्ट जारी किया है। सुपौल, मुजफ्फरपुर एवं सारण जिले में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज और गोपालगंज, सीवान, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, पटना, सहरसा, मधेपुरा, अररिया और पूर्णिया जिले में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भी राज्य भर में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है।
शुक्रवार को हुई बारिश के कारण राज्य के अधिकतर शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट आई। लेकिन,न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश में पिछले दो-तीन दिनों से मॉनसूनी गतिविधि फिर से सक्रिय हो गई। बंगाल की खाड़ी में उठे डीप डिप्रेशन के असर से बिहार में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी 2-3 दिन मौसम खराब रहेगा। 7 अक्टूबर के बाद बारिश संबंधी गतिविधियों में कमी आएगी।
