Bihar Weather: बिहार के इन 15 जिलों में आज होगी बारिश, मुजफ्फरपुर, वैशाली में रेड अलर्ट

शुक्रवार को हुई बारिश के कारण राज्य के अधिकतर शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट आई। लेकिन,न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश में पिछले दो-तीन दिनों से मॉनसूनी गतिविधि फिर से सक्रिय हो गई। बंगाल की खाड़ी में उठे डीप डिप्रेशन के असर से बिहार में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी 2-3 दिन मौसम खराब रहेगा। 7 अक्टूबर के बाद बारिश संबंधी गतिविधियों में कमी आएगी।