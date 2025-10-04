Bihar Weather: बिहार में 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद स्कूल बंद, फसलें डूबीं, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त

Bihar Weather बिहार में हो रही भारी बारिश से पूरे प्रदेश में जन जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। पिछले 24 घंटे से कई शहरों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण तबाही का मंजर दिखने लगा है। मूसलाधार बारिश के कारण शहर से लेकर गांवों तक में पानी भर गया है। पटना, छपरा, सीवान और गोपालगंज समेत कई शहरों में बारिश को देखते हुए आज (शनिवार) सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आगंनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी कर दी गई है। बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसल भी खराब हो गई हैं। राजधानी पटना , सीवान समेत अन्य शहरों में भी मोहल्लों में पानी भर गया है।