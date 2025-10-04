Bihar Weather: बिहार में 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद स्कूल बंद, फसलें डूबीं, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त

मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी किया रेड अलर्ट। फोटो सोर्स-Ai
Bihar Weather बिहार में हो रही भारी बारिश से पूरे प्रदेश में जन जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। पिछले 24 घंटे से कई शहरों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण तबाही का मंजर दिखने लगा है। मूसलाधार बारिश के कारण शहर से लेकर गांवों तक में पानी भर गया है। पटना, छपरा, सीवान और गोपालगंज समेत कई शहरों में बारिश को देखते हुए आज (शनिवार) सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आगंनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी कर दी गई है। बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसल भी खराब हो गई हैं। राजधानी पटना , सीवान समेत अन्य शहरों में भी मोहल्लों में पानी भर गया है।
मोतिहारी में भी बारिश के कारण जन जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। मोतिहारी में पिछले 10 घंटों से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। हरसिद्धि प्रखंड के गायघाट, बारमसवा, दनही, मुरारपुर सहित कई क्षेत्रों में हो रही तेज बारिश से
जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। बारिश की वजह से आवागमन में भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई है।
गोपालगंज में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से डीएम ने जिला के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने का
निर्देश जारी किया है। बारिश की वजह से पूरे शहर में भारी जलजमाव हो गया है। मक्का, गन्ना, सब्जी और तैयार धान की फसल बर्बाद हो गई है। गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भी बारिश की वजह से पानी घुस गया है।
सीवान में हो रही तेज बारिश के कारण पूरा जनजीवन शनिवार को अस्तव्यस्त हो गया है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बारिश की वजह से शहर में बिजली व्यवस्था चरमरा गई। पिछले 10 घंटे से शहर का एक बड़ा क्षेत्र अंधेरे में है। बिजली नहीं रहने की वजह से पीने के पानी के लिए लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
