बिहार विधानसभा चुनाव: महागठबंधन में सीट शेयरेंगी से पहले CPI-CPM की बड़ी डिमांड; तेजस्वी पर कही ये बात

शुक्रवार को दोनों दलों के नेताओं ने जनशक्ति भवन में संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि 2025 के चुनाव में सीपीआई 24 सीटें और सीपीएम 11 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। दोनों दलों ने महागठबंधन में 35 सीटों की डिमांड रखा है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपीएम के राज्य सचिव ललन चौधरी और सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने कहा कि हमने अपनी बात से महागठबंधन के अन्य घटक दलों को अवगत भी करा दिया हूं। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने महागठबंधन के नेताओं से कहा कि बड़े दलों को त्याग की भावना दिखानी चाहिए। वैसे अन्तिम फैसला महागठबंधन को लेना है। लेकिन, जो फैसला करना है वो शीघ्र कर लें। क्योंकि चुनाव में अब बहुत ही कम समय बचा है। हमारी पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। चंदा जुटाकर लेफ्ट चुनाव लड़ती है।