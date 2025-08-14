Patrika LogoSwitch to English

पटना

Independence Day Traffic Diversion : 15 अगस्त को पटना के इन रास्तों से न निकलें, कट जाएगा चालान

Independence Day Traffic Diversion : 15 अगस्त को गांधी मैदान के आसपास बंद रहेगा ट्रैफिक।

पटना

Ashish Deep

Aug 14, 2025

15 अगस्त के लिए पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। (फोटो सोर्स : Free Pic)

Independence Day Traffic Diversion : स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर पटना ट्रैफिक पुलिस ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बदली है। उसने इसकी विस्तृत ट्रैफिक और पार्किंग योजना जारी की है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान कटेगा। यह व्यवस्था शुक्रवार सुबह 7 बजे से लागू होगी और गांधी मैदान में मुख्य समारोह खत्म होने तक लागू रहेगी। योजना का उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और मुख्यमंत्री द्वारा सुबह 9 बजे होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान यातायात को सुचारू रखना है।

डाक बंगला चौराहे से गांधी मैदान तक नहीं चलेंगे वाहन

गांधी मैदान क्षेत्र में प्रवेश और पार्किंग को लेकर कड़े नियम लागू किए गए हैं। डाक बंगला चौराहे से गांधी मैदान तक वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी। कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए अलग-अलग स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है और उन्हें सुबह 8:30 बजे तक वाहन पार्क करने की सलाह दी गई है। रंग-कोडेड पार्किंग परमिट लागू रहेंगे, जिसमें मीडिया के लिए पीले रंग के कार्ड आरक्षित हैं। आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहन इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।

प्रवेश द्वारों की अलग-अलग व्यवस्था

ट्रैफिक प्लान के मुताबिक राज्य के वरिष्ठ नेताओं का प्रवेश गेट नंबर 1 से होगा, जबकि वीआईपी और वीवीआईपी अतिथि गेट नंबर 10 से प्रवेश करेंगे। मीडिया प्रतिनिधियों के लिए गेट नंबर 9, महिलाओं के लिए गेट नंबर 12 व 13, छात्रों के लिए गेट नंबर 2, 3 व 4, और आम जनता के लिए गेट नंबर 6 व 7 तय किए गए हैं। साइकिल और मोटरसाइकिल पार्किंग पूर्वी दिशा में उद्योग भवन के पास की जाएगी।

इन रास्तों पर बदला रहेगा ट्रैफिक

1; डाक बंगला चौक से गांधी मैदान तक फ्रेजर रोड पर आम वाहनों की आवाजाही कार्यक्रम खत्म होने तक बंद रहेगी।
2; कोतवाली ‘टी’ से पुलिस लाइन और छज्जूबाग से टीएन बनर्जी रोड व बुद्ध मार्ग की ओर जाने वाले रास्ते बंद रहेंगे।
3; आयुक्त कार्यालय के पास जेपी गंगा पथ पर केवल पासधारक वाहनों को प्रवेश की इजाजत होगी।
4; फ्रेजर रोड पर डाक बंगला से जेपी गोलंबर तक का रास्ता राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और वीआईपी पासधारकों के लिए आरक्षित रहेगा।
5; देशरत्न मार्ग, सर्कुलर रोड, बेली रोड और गांधी मैदान के आसपास के अन्य मुख्य हिस्सों में पार्किंग पर रोक रहेगी। बिना अनुमति खड़े वाहनों को क्रेन से हटाया जाएगा।

वाणिज्यिक वाहनों पर भी पाबंदी

समारोह के दौरान मालवाहक और व्यावसायिक वाहनों के संचालन पर सख्त पाबंदी होगी। प्रमुख चौराहों जैसे चिरैयाटांड़, मिथापुर, आर ब्लॉक और दुमरा चौकी पर ऐसे वाहनों का प्रवेश रोका जाएगा। ऑटो और ई-रिक्शा को वैकल्पिक मार्गों पर मोड़ा जाएगा, जबकि सिटी बस सेवाएं भी गांधी मैदान क्षेत्र से बचते हुए बदले हुए रूटों पर चलेंगी। ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि वे तय रूटों और पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़ा करें, समय से पहले पहुंचें और प्रशासन के साथ सहयोग करें।

14 Aug 2025 12:12 pm

