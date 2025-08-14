Independence Day Traffic Diversion : 15 अगस्त को पटना के इन रास्तों से न निकलें, कट जाएगा चालान

1; डाक बंगला चौक से गांधी मैदान तक फ्रेजर रोड पर आम वाहनों की आवाजाही कार्यक्रम खत्म होने तक बंद रहेगी।

2; कोतवाली ‘टी’ से पुलिस लाइन और छज्जूबाग से टीएन बनर्जी रोड व बुद्ध मार्ग की ओर जाने वाले रास्ते बंद रहेंगे।

3; आयुक्त कार्यालय के पास जेपी गंगा पथ पर केवल पासधारक वाहनों को प्रवेश की इजाजत होगी।

4; फ्रेजर रोड पर डाक बंगला से जेपी गोलंबर तक का रास्ता राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और वीआईपी पासधारकों के लिए आरक्षित रहेगा।

5; देशरत्न मार्ग, सर्कुलर रोड, बेली रोड और गांधी मैदान के आसपास के अन्य मुख्य हिस्सों में पार्किंग पर रोक रहेगी। बिना अनुमति खड़े वाहनों को क्रेन से हटाया जाएगा।