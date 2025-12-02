Indian Railways: ट्रेन के सफर में पैसों की नो टेंशन, बिहार से गुजरने वाली इन ट्रेनों में अब मिलेगी एटीएम की सुविधा

Indian Railways रेलवे अपने यात्रियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहा है। इस नई पहल से ट्रेन में सफर करने वाले हजारों यात्रियों को एक बड़ी समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। नई सुविधा के बाद यात्रियों को नकदी के लिए इधर‑उधर नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे ने चुनिंदा ट्रेनों में ट्रायल के तौर पर एटीएम मशीन लगाने का निर्णय लिया है। इस सुविधा से चलती ट्रेन में भी यात्री रुपये निकाल सकेंगे, जिससे उन्हें नकद की दिक्कत नहीं होगी।