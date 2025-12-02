Indian Railways: ट्रेन के सफर में पैसों की नो टेंशन, बिहार से गुजरने वाली इन ट्रेनों में अब मिलेगी एटीएम की सुविधा

इंडियन रेलवे
Indian Railways रेलवे अपने यात्रियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहा है। इस नई पहल से ट्रेन में सफर करने वाले हजारों यात्रियों को एक बड़ी समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। नई सुविधा के बाद यात्रियों को नकदी के लिए इधर‑उधर नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे ने चुनिंदा ट्रेनों में ट्रायल के तौर पर एटीएम मशीन लगाने का निर्णय लिया है। इस सुविधा से चलती ट्रेन में भी यात्री रुपये निकाल सकेंगे, जिससे उन्हें नकद की दिक्कत नहीं होगी।
रेलवे ने यह सेवा मनमाड‑सीएसेएमटी पंचवटी एक्सप्रेस में “एटीएम ऑन व्हील्स” के रूप में शुरू की है। इसका उद्देश्य यात्रियों को चलती ट्रेन में नकद सुविधा प्रदान करना और रेलवे के गैर‑किराया राजस्व को बढ़ाना है। वर्तमान में यह सुविधा प्रयोगात्मक चरण में है।
रेलवे के अनुसार यह सुविधा विक्रमशिला एक्सप्रेस, एलटीटी एक्सप्रेस, अंग एक्सप्रेस, अमरनाथ एक्सप्रेस सहित इस खंड से गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में शीघ्र ही बहाल की जाएगी। रेलवे ने एटीएम को ट्रेन की मिनी पैंट्री में बदल कर स्थापित किया है। कंपन से सुरक्षित रखने के लिए रबर पैड और बोल्ट का उपयोग किया गया है, साथ ही दो अग्निशामक यंत्र भी लगाए गए हैं। इसका उद्देश्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना है।
विक्रमशिला एक्सप्रेस बिहार में भागलपुर, मुंगेर (जमालपुर), पटना (पटना जंक्शन), बाढ़, बख्तियारपुर, खुसरुपुर और फतुहा जैसे कई स्टेशनों से होकर गुजरती है। यह ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर तक चलती है। जबकि अंग एक्सप्रेस (12254) बिहार में भागलपुर, सुल्तानगंज (अजगौबीनाथ धाम), धरहरा, क्यूल जंक्शन, जमालपुर, मुंगेर और लखीसराय जैसे स्टेशनों से होकर गुजरती है।
एटीएम मशीन ट्रेनों के अंतिम पेंट्री में लगाई जाएगी। पहले इस स्थान पर अस्थायी पेंट्री लगाई जाती थी। साथ ही, चलती ट्रेन में सुरक्षा बनाए रखने के लिए शटर और दरवाज़े भी स्थापित किए जाएंगे।
