बिहार में उद्योग ने पहली बार कृषि को पछाड़ा, प्रति व्यक्ति आय भी 76000 के पार, नीतीश के मंत्री का दावा

चुनावी वर्ष में बिहार की राजनीति गरम है और इसी बीच राज्य सरकार के कद्दावर मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि बिहार ने विकास दर में ऐतिहासिक छलांग लगाई है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की NSO (राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन) रिपोर्ट के अनुसार बिहार पूरे देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, सिर्फ तमिलनाडु से पीछे। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय 76 हजार रुपये से ऊपर पहुंच गई है। यह बिहार के आर्थिक इतिहास में एक मील का पत्थर है क्योंकि पहली बार राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योग का आकार कृषि से बड़ा हो गया है।