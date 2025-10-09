बिहार विधानसभा चुनाव: कर्पूरी ठाकुर की पोती और आरसीपी सिंह की बेटी पर प्रशांत ने जताया भरोसा, जानें PK का क्या है प्लान

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को प्रशांत किशोर 'जन सुराज'ने 51 सैनिकों को मैदान में उतार दिया है। जन सुराज की लिस्ट सामने आने के बाद काफी विरोध हुआ। टिकट की उम्मीद में पिछले कई माह से प्रशांत किशोर का झंडा उठा रहे कार्यकर्ताओं ने लिस्ट जारी होते ही बागी हो गए। लेकिन,इसके बावजूद दो उम्मीदवारों की खूब चर्चा हो रही है। ये हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह की बेटी लता सिंह की। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि प्रशांत किशोर ने इनको टिकट देकर एक साथ लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंघमारी करने का प्रयास किया है।