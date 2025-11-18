Bihar Politics: क्या तेजस्वी यादव को हिस्ट्रीशीटर से मिल रहा राजनीति का ज्ञान? रमीज की चर्चा कर जेडीयू ने लालू यादव से पूछे सवाल

Bihar Politics: बिहार चुनाव में आरजेडी को मिली करारी हार के बाद लालू परिवार में कलह के बीच जेडीयू ने रमीज की चर्चा कर लालू यादव पर निशाना साधा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के करीबी पर सवाल उठाते हुए कहा, “रमीज कौन है? क्या एक हिस्ट्रीशीटर तेजस्वी यादव को राजनीति सिखा रहा है?” उन्होंने कहा कि आरजेडी प्रमुख लालू को यह बताना चाहिए। लालू की बेटी रोहिणी ने रमीज की चर्चा करते हुए उस पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया था। इसके बाद से संजय यादव और रमीज का नाम चर्चा में हैं।