Bihar Politics: क्या तेजस्वी यादव को हिस्ट्रीशीटर से मिल रहा राजनीति का ज्ञान? रमीज की चर्चा कर जेडीयू ने लालू यादव से पूछे सवाल

जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार (फोटो - X)
Bihar Politics: बिहार चुनाव में आरजेडी को मिली करारी हार के बाद लालू परिवार में कलह के बीच जेडीयू ने रमीज की चर्चा कर लालू यादव पर निशाना साधा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के करीबी पर सवाल उठाते हुए कहा, “रमीज कौन है? क्या एक हिस्ट्रीशीटर तेजस्वी यादव को राजनीति सिखा रहा है?” उन्होंने कहा कि आरजेडी प्रमुख लालू को यह बताना चाहिए। लालू की बेटी रोहिणी ने रमीज की चर्चा करते हुए उस पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया था। इसके बाद से संजय यादव और रमीज का नाम चर्चा में हैं।
जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल की समीक्षा बैठक के बाद लालू यादव का बयान आया। उन्होंने कहा कि यह पारिवारिक मामला है और इसे परिवार के भीतर ही सुलझा लिया जाएगा। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि राजनीति में जब परिवार को लाया जाता है, तो वह पारिवारिक मामला नहीं रह जाता; वह राजनीतिक मुद्दा बन जाता है।
नीरज कुमार ने रमीज की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार की जनता लालू यादव से जानना चाहती है कि रमीज कौन है? क्या वह तेजस्वी यादव को राजनीति की तमीज़ सिखा रहा था? उस पर गैंगस्टर होने का आरोप है और उसके खिलाफ 10‑11 मामले दर्ज हैं। हाल ही में वह जेल से लौटकर आया है। वह मीडिया कोऑर्डिनेटर था या नहीं? आरजेडी को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। जदयू प्रवक्ता ने लालू प्रसाद से कहा, “उस रमीज को सामने लाइए। आपकी चुप्पी का मतलब है कि पार्टी में भी जंगलराज है।”
पार्टी में चर्चा है कि वह तेजस्वी यादव के पुराने दोस्त हैं। उनका पूरा नाम रमीज नेमत खान है और वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के रहने वाले हैं। रमीज पर यूपी में एनएसए, गैंगस्टर एक्ट और हत्या के विभिन्न आरोप लगे हैं तथा वह लंबे समय तक जेल में रहे। वर्तमान में वह जमानत पर रिहा हैं। रमीज खान पहले क्रिकेटर भी रह चुके हैं और झारखंड से फर्स्ट‑क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं।
