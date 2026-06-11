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Bihar Politics : TMC पर JDU का वार, ममता बनर्जी को लेकर बड़ा दावा, मोदी सरकार की खुलकर तारीफ

Bihar Politics : पटना में JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद ने टीएमसी पर हमला करते हुए कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी का भविष्य नहीं है और कई विधायक उनसे अलग हो गए हैं।

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पटना

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Rajesh Kumar Ojha

Jun 11, 2026

jdu leader rajeev ranjan prasad

जदयू नेता राजवी रंजन प्रसाद। फोटो FB rajeev ranjan prasad

Bihar Politicsपटना में JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद ने टीएमसी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी का भविष्य नहीं है। उन्होंने दावा किया कि कई विधायकों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है और उन्होंने अपना एक अलग समूह बना लिया है। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का राजनीतिक आधार कमजोर पड़ रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि उनका कार्यकाल भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दौर है। उन्होंने यह भी कहा कि इसी कारण जनता ने बार-बार मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार को स्वीकार किया है।

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Updated on:

11 Jun 2026 11:13 am

Published on:

11 Jun 2026 10:58 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Politics : TMC पर JDU का वार, ममता बनर्जी को लेकर बड़ा दावा, मोदी सरकार की खुलकर तारीफ

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