Bihar Politics : TMC पर JDU का वार, ममता बनर्जी को लेकर बड़ा दावा, मोदी सरकार की खुलकर तारीफ

Bihar Politicsपटना में JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद ने टीएमसी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी का भविष्य नहीं है। उन्होंने दावा किया कि कई विधायकों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है और उन्होंने अपना एक अलग समूह बना लिया है। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का राजनीतिक आधार कमजोर पड़ रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि उनका कार्यकाल भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दौर है। उन्होंने यह भी कहा कि इसी कारण जनता ने बार-बार मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार को स्वीकार किया है।