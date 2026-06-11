बिहार में थ्री-टियर सिंडिकेट सक्रिय, महानगरों में बेची जा रहीं ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां, NCRB रिपोर्ट से खुलासा

सूत्रों के अनुसार, एजेंट सबसे पहले गांवों के स्थानीय युवाओं को अपने साथ जोड़ते हैं। उनकी मदद से वे लड़कियों को फंसाने का काम करते हैं। प्रत्येक एजेंट को एक से दो महीने के भीतर दोस्ती, प्यार, शादी या नौकरी का लालच देकर लड़कियों का भरोसा जीतना होता है। भरोसा जीतने के बाद उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके बाद लड़कियों को एजेंट बाहर ले जाकर दूसरे गिरोह को सौंप देते हैं, जो उन्हें नशा देकर और डराकर लंबी दूरी तक ले जाता है। इसके बाद यह गिरोह लड़कियों को तीसरे गिरोह के हवाले कर देता है। तीसरा गिरोह पहले उनका शारीरिक और मानसिक शोषण करता है, और फिर उन्हें ऊंची कीमत पर जबरन शादी या घरेलू काम के लिए बेच देता है।