Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

पटनावासियों के लिए खुशखबरी! 6495 करोड़ के कॉरिडोर से बिहटा तक बढ़ेगा जेपी गंगा पथ

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की राजधानी पटना में जेपी गंगा पथ के दीघा से शेरपुर होते हुए बिहटा तक के विस्तार का शिलान्यास किया है। यह परियोजना करीब 6495.79 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जा रही है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 22, 2025

जेपी गंगा पथ सहित अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास करते सीएम नीतीश
जेपी गंगा पथ सहित अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास करते सीएम नीतीश (फोटो-पत्रिका)

Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना में जेपी गंगा पथ विस्तार परियोजना का शिलान्यास किया। यह परियोजना 6495.79 करोड़ रुपये की लागत से दीघा से शेरपुर होते हुए बिहटा तक विकसित की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि काम गुणवत्तापूर्ण और समय पर पूरा होना चाहिए। फिलहाल जेपी गंगा पथ 20.5 किलोमीटर लंबा है, जो दीघा से कंगन घाट होते हुए दीदारगंज तक जाता है। विस्तार के बाद यह मार्ग 35.65 किलोमीटर और लंबा होगा। शेरपुर के बीच 12.5 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा, जबकि शेरपुर से कोईलवर पुल तक 23 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा।

आरा, बक्सर और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा पटना

इस विस्तार से पटना-आरा-बक्सर राष्ट्रीय उच्च पथ (एनएच-922) और आरा-मोहनिया राष्ट्रीय उच्च पथ (एनएच-319) के अलावा उत्तर प्रदेश के लखनऊ-गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सीधा कनेक्शन मिलेगा। शाहपुर के पास से भी जेपी गंगा पथ को लिंक किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

BPSC TRE-4 और STET 2025 पर बड़ा अपडेट, शिक्षा मंत्री ने कहा – 26,000 पद किसी भी तरह से कम नहीं
पटना
bpsc tre-4

जाम और सफर की समस्या से मिलेगी राहत

परियोजना पूरी होने के बाद दानापुर-छितनावां-मनेर रोड पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। एनआईटी पटना और आईआईटी पटना तक पहुंचना आसान होगा। साथ ही बिहटा एयरपोर्ट जाने वालों को भी राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश

शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश ने अधिकारियों को आदेश दिया कि काम समय से और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से पटना के लोगों को सुगम और तेज आवागमन की सुविधा मिलेगी।

5 अन्य सड़कों का भी शिलान्यास

सीएम ने इसी मौके पर 5 अन्य सड़कों का भी शिलान्यास किया। इनकी कुल लंबाई 225.475 किलोमीटर और लागत लगभग 2900 करोड़ रुपये है।

  • बांका, मुंगेर और भागलपुर: धोरैया-इंगलिस मोड़-असरगंज पथ, 58.47 किमी (₹650.51 करोड़)
  • मुजफ्फरपुर: हथौड़ी-औराई पथ, उच्च स्तरीय पुल व पहुंच पथ सहित 21.3 किमी (₹814.22 करोड़)
  • भोजपुर: आरा-एकौना-खैरा-सहार पथ, 32.26 किमी (₹373.56 करोड़)
  • छपरा-सीवान: छपरा-मांझी-दरौली-गुठनी पथ, 72.18 किमी (₹701.26 करोड़)
  • नवादा-नालंदा-गया: बनगंगा-जेठियन-गहलौत बिंदस पथ, 41.25 किमी (₹361.32 करोड़)

ये भी पढ़ें

हे मां! बिहार को अब जगमगा… तेजस्वी यादव ने नवरात्र के पहले दिन माता से मांगा वरदान, नीतीश पर साधा निशाना
पटना
tejashwi yadav | तेजस्वी यादव

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

नीतीश कुमार

Updated on:

22 Sept 2025 04:30 pm

Published on:

22 Sept 2025 04:29 pm

Hindi News / Bihar / Patna / पटनावासियों के लिए खुशखबरी! 6495 करोड़ के कॉरिडोर से बिहटा तक बढ़ेगा जेपी गंगा पथ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.