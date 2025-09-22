पटनावासियों के लिए खुशखबरी! 6495 करोड़ के कॉरिडोर से बिहटा तक बढ़ेगा जेपी गंगा पथ

Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना में जेपी गंगा पथ विस्तार परियोजना का शिलान्यास किया। यह परियोजना 6495.79 करोड़ रुपये की लागत से दीघा से शेरपुर होते हुए बिहटा तक विकसित की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि काम गुणवत्तापूर्ण और समय पर पूरा होना चाहिए। फिलहाल जेपी गंगा पथ 20.5 किलोमीटर लंबा है, जो दीघा से कंगन घाट होते हुए दीदारगंज तक जाता है। विस्तार के बाद यह मार्ग 35.65 किलोमीटर और लंबा होगा। शेरपुर के बीच 12.5 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा, जबकि शेरपुर से कोईलवर पुल तक 23 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा।
इस विस्तार से पटना-आरा-बक्सर राष्ट्रीय उच्च पथ (एनएच-922) और आरा-मोहनिया राष्ट्रीय उच्च पथ (एनएच-319) के अलावा उत्तर प्रदेश के लखनऊ-गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सीधा कनेक्शन मिलेगा। शाहपुर के पास से भी जेपी गंगा पथ को लिंक किया जाएगा।
परियोजना पूरी होने के बाद दानापुर-छितनावां-मनेर रोड पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। एनआईटी पटना और आईआईटी पटना तक पहुंचना आसान होगा। साथ ही बिहटा एयरपोर्ट जाने वालों को भी राहत मिलेगी।
शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश ने अधिकारियों को आदेश दिया कि काम समय से और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से पटना के लोगों को सुगम और तेज आवागमन की सुविधा मिलेगी।
सीएम ने इसी मौके पर 5 अन्य सड़कों का भी शिलान्यास किया। इनकी कुल लंबाई 225.475 किलोमीटर और लागत लगभग 2900 करोड़ रुपये है।