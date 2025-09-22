पटनावासियों के लिए खुशखबरी! 6495 करोड़ के कॉरिडोर से बिहटा तक बढ़ेगा जेपी गंगा पथ

Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना में जेपी गंगा पथ विस्तार परियोजना का शिलान्यास किया। यह परियोजना 6495.79 करोड़ रुपये की लागत से दीघा से शेरपुर होते हुए बिहटा तक विकसित की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि काम गुणवत्तापूर्ण और समय पर पूरा होना चाहिए। फिलहाल जेपी गंगा पथ 20.5 किलोमीटर लंबा है, जो दीघा से कंगन घाट होते हुए दीदारगंज तक जाता है। विस्तार के बाद यह मार्ग 35.65 किलोमीटर और लंबा होगा। शेरपुर के बीच 12.5 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा, जबकि शेरपुर से कोईलवर पुल तक 23 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा।