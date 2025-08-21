Kal Ka Mausam: मौसम विभाग ने शेयर किया कैसा रहेगा आपके शहर का कल मौसम, पढ़िए लेटेस्ट अपडेट

Kal Ka Mausam बिहार में मानसून के एक्टिव होने के कारण कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। झमाझम बारिश के कारण मौसम का प्रदेश में मिजाज भी बदला है। गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार 22 अगस्त को राज्य के 13 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश के साथ बादल गरजने और ठनका गिरने की भी चेतावनी जारी की है। ऐसे में लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है।