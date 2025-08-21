Kal Ka Mausam: मौसम विभाग ने शेयर किया कैसा रहेगा आपके शहर का कल मौसम, पढ़िए लेटेस्ट अपडेट

Kal Ka Mausam बिहार में मानसून के एक्टिव होने के कारण कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। झमाझम बारिश के कारण मौसम का प्रदेश में मिजाज भी बदला है। गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार 22 अगस्त को राज्य के 13 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश के साथ बादल गरजने और ठनका गिरने की भी चेतावनी जारी की है। ऐसे में लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है।
मौसम विभाग ने 22 अगस्त को लेकर वैशाली, औरंगाबाद, गया, नवादा और शेखपुरा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा समस्तीपुर, खगड़िया, पटना, नालंदा, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद और जमुई जिले में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना है। किसानों से सावधान रहने की अपील की गई है।
मौसम विभाग के मुताबिक, फिलहाल मानसून ट्रफ बिहार से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से 22 से 26 अगस्त के बीच बिहार में मानसून सक्रिय रहेगा। बिहार में बारिश होती रहेगी। इस दौरान राज्य के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों के जिलों में भयंकर बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही दिन के तापमान में अब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है।
पिछले 24 घंटे में पटना जिले के फतुहा में 24.8 मिमी, पूर्णिया के जलालगढ़ में 21.5 मिमी, कटिहार में 6 मिमी, मुंगेर के तारापुर में 13 मिमी, बांका के चंदन में 8.4 मिमी, दानापुर में 16.2 मिमी, बक्सर में 6.8 मिमी, बांका के बेलहर में 5.4 मिमी, बांका के कटोरिया में 11.2 मिमी बारिश दर्ज की गई।