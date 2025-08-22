Kal Ka Mausam: बिहार के इन 9 जिलों में 23 अगस्त को होगी भारी बारिश, IMD ने जारी की बड़ी चेतावनी

Kal Ka Mausam: बिहार में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। मानसून के बिहार में एक्टिव होने के बाद लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिला है। 23 अगस्त को लेकर मौसम विभाग ने अपडेट शेयर करते हुए कहा कि बिहार के 9 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो, शनिवार को रोहतास, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, पटना, गया और जमुई में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही बादल गरजने और ठनका गिरने की भी संभावना है।