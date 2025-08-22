Patrika LogoSwitch to English

पटना

Kal Ka Mausam: बिहार के इन 9 जिलों में 23 अगस्त को होगी भारी बारिश, IMD ने जारी की बड़ी चेतावनी

Kal Ka Mausam: मौसम विभाग ने 23 अगस्त को लेकर बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को बिहार के 9 जिलों में बारिश होगी। इन जिलों में बादल गरजने और ठनका गिरने की भी संभावना है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 22, 2025

Kal Ka Mausam: बिहार में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। मानसून के बिहार में एक्टिव होने के बाद लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिला है। 23 अगस्त को लेकर मौसम विभाग ने अपडेट शेयर करते हुए कहा कि बिहार के 9 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो, शनिवार को रोहतास, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, पटना, गया और जमुई में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही बादल गरजने और ठनका गिरने की भी संभावना है।

30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा

मौसम विभाग का कहना है कि इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। इसके लेकर मौसम विभाग ने यहां पर रहने वाले लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। मौसम विभाग ने किसानों को सावधान रहने को कहा है। इसके अलावा बिहार के अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहने का पूर्वानुमान जारी किया है।

4-5 दिनों तक एक्टिव रहेगा मानसून

मौसम विभाग की माने तो, अगले चार से पांच दिनों तक राज्य में मानसून एक्टिव रहेगा। इसकी वजह बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर हवा का चलना बताया जा रहा है। इसके साथ ही मानसून ट्रफ लाइन भी उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों से गुजर रही है, जिसके कारण सक्रियता बनी रहेगी।

सामान्य से कम हुई बारिश

बिहार में पिछले कई दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। इसके बावजूद कई जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। दरअसल, सामान्य तौर पर 690.9 एमएम बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक सिर्फ 507.7 एमएम बारिश हुई है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 27 प्रतिशत कम बारिश हुई है।

