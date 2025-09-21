Kal Ka Mausam: बिहार में कल कैसा रहेगा मौसम? होगी बारिश या खिलेगी धूप, जानिए IMD का अपडेट

Kal Ka Mausam: बिहार में मौसम विभाग ने आगामी दिनो़ं के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में 22 सितंबर को मौसम मुख्य रूप से बादल छाए रहने वाला है। हालांकि बारिश की कोई बड़ी संभावना नहीं है, लेकिन कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी और गरज के साथ थोड़ी बारिश हो सकती है। पटना, सिवान, सारण, भोजपुर, बेगूसराय, दरभंगा और समस्तीपुर जैसे जिलों में लोग गर्मी और उमस से परेशान रह सकते हैं।
बिहार के लिए मौसम विभाग का कहना है कि सुबह के समय हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दिन के दौरान कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश की संभावना है, जो पटना समेत अन्य शहरों में रहने वाले लोगों को मॉनसून की तेज बारिश के बीच थोड़ी राहत दे सकती है। हालांकि, बारिश और उमस वाले मौसम के चलते सड़कों पर जलजमाव और यातायात में परेशानी बनी रह सकती है।
IMD के अनुसार मानसून अभी भी राज्य में सक्रिय है और अगले सप्ताह हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, सीवान, सारण और वैशाली में कहीं-कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। किसानों के लिए यह बारिश राहत देने वाली हो सकती है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जलजमाव और उमस की समस्या जारी रहेगी।
इस सप्ताह के दौरान तापमान 27°C से 35°C के बीच रह सकता है। तेज बारिश के दौरान वज्रपात की घटना की आशंका भी बनी रहेगी, इसलिए लोग बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। मौसम विभाग ने नागरिकों से सड़क पर जलजमाव और तेज हवाओं के दौरान विशेष सावधानी रखने को कहा है।
वहीं, अगर बात करें बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड कि तो मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि झारखंड के कई जिलों में 26 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 24 सितंबर तक तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है, जहां हवाओं की रफ्तार 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही गरज और वज्रपात की भी आशंका बनी हुई है। मौसम विभाग ने इसको देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।