Kal Ka Mausam: बिहार में कल कैसा रहेगा मौसम? होगी बारिश या खिलेगी धूप, जानिए IMD का अपडेट

वहीं, अगर बात करें बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड कि तो मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि झारखंड के कई जिलों में 26 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 24 सितंबर तक तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है, जहां हवाओं की रफ्तार 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही गरज और वज्रपात की भी आशंका बनी हुई है। मौसम विभाग ने इसको देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।