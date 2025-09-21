नीतीश-मोदी के समर्थन में उतरे तेजप्रताप यादव! तेजस्वी के विधायक पर बरसे, बोले– जेल भेजो वरना करेंगे अनशन

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। महुआ की सभा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अपशब्द कहे जाने का दावा किया गया। भाजपा ने इस वीडियो को सबूत बताकर राजद पर सीधा हमला बोला, जबकि राजद इसे “डॉक्टर्ड और फर्जी” बता रही है। मामला गरम ही था कि अब लालू परिवार के ही सदस्य और पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव ने इस पर बड़ा बयान देकर सियासत को और तूल दे दिया है।
तेजप्रताप यादव ने महुआ विधायक मुकेश रौशन और सभा में गालीबाजी करने वालों पर खुला हमला बोला। उन्होंने कहा, 'किसी की भी मां, मां होती है। जो लोग मां को गाली देते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ FIR दर्ज कर तुरंत जेल भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन करेगा और हम अनशन पर बैठेंगे।' तेजप्रताप ने साफ कहा कि उन्होंने पहले भी चेतावनी दी थी कि “मां” पर किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
भाजपा नेताओं ने इस वीडियो को बार-बार शेयर करते हुए राजद पर “संस्कारहीन राजनीति” का आरोप लगाया है।
केंद्रीय मंत्री और LJP (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान ने भी मोर्चा खोला। उन्होंने कहा, “यह कोई पहली बार नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी मेरी मां और मुझे गालियां दी गई थीं। तेजस्वी यादव ने तब भी चुप्पी साध ली थी। यह राजद की पहचान बन चुकी है, 'माई-बहिन योजना।'
राजद की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रेस नोट नहीं आया है। लेकिन महुआ विधायक मुकेश रौशन ने फेसबुक पर सफाई देते हुए कहा, “महुआ की सभा की सफलता से घबराए NDA नेताओं ने वीडियो को एडिट कर प्रचारित किया है। वहां दर्जनों लाउडस्पीकर लगे थे, किसी एक व्यक्ति की अलग से आवाज सुनाई देना संभव नहीं। यह राजनीतिक साजिश है। मैं इस पर कानूनी कार्रवाई करूंगा।”
दरभंगा में कांग्रेस की सभा से लेकर अब महुआ की राजद सभा तक, बार-बार प्रधानमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ अपशब्द कहे जाने की घटनाओं ने बिहार का माहौल गरमा दिया है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि तेजस्वी के ही बड़े भाई तेजप्रताप यादव ने भाजपा की लाइन पकड़ ली है और अपने ही विधायक को कटघरे में खड़ा कर दिया है।