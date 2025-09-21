Patrika LogoSwitch to English

नीतीश-मोदी के समर्थन में उतरे तेजप्रताप यादव! तेजस्वी के विधायक पर बरसे, बोले– जेल भेजो वरना करेंगे अनशन

तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान महुआ में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माँ के खिलाफ कथित अपशब्दों के वीडियो वायरल होने के बाद सियासी घमासान मच गया है। भाजपा ने राजद पर हमला बोला तो तेजप्रताप यादव ने राजद विधायक पर कार्रवाई की मांग करते हुए अनशन की चेतावनी दी

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 21, 2025

Tej Pratap Yadav
तेज प्रताप यादव। फोटो ANI

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। महुआ की सभा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अपशब्द कहे जाने का दावा किया गया। भाजपा ने इस वीडियो को सबूत बताकर राजद पर सीधा हमला बोला, जबकि राजद इसे “डॉक्टर्ड और फर्जी” बता रही है। मामला गरम ही था कि अब लालू परिवार के ही सदस्य और पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव ने इस पर बड़ा बयान देकर सियासत को और तूल दे दिया है।

तेजप्रताप यादव का बड़ा बयान

तेजप्रताप यादव ने महुआ विधायक मुकेश रौशन और सभा में गालीबाजी करने वालों पर खुला हमला बोला। उन्होंने कहा, 'किसी की भी मां, मां होती है। जो लोग मां को गाली देते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ FIR दर्ज कर तुरंत जेल भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन करेगा और हम अनशन पर बैठेंगे।' तेजप्रताप ने साफ कहा कि उन्होंने पहले भी चेतावनी दी थी कि “मां” पर किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

'मां' के अपमान पर गरमाई बिहार की सियासत! तेजस्वी यादव और RJD विधायक के खिलाफ पटना में FIR दर्ज
हमलावर हुई भाजपा

भाजपा नेताओं ने इस वीडियो को बार-बार शेयर करते हुए राजद पर “संस्कारहीन राजनीति” का आरोप लगाया है।

  • केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा, “तेजस्वी यादव और उनके गुर्गों ने हार की बौखलाहट में पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां को गाली दी। अब बिहार की जनता जवाब देगी।”
  • भाजपा नेता लखेंद्र ने लिखा कि गालियां तेजस्वी और विधायक मुकेश रौशन के इशारे पर दी गईं और प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।
  • उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने इसे बिहार की संस्कृति का अपमान बताते हुए कहा कि जनता चुनाव में इसका करारा जवाब देगी।

चिराग पासवान का तंज

केंद्रीय मंत्री और LJP (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान ने भी मोर्चा खोला। उन्होंने कहा, “यह कोई पहली बार नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी मेरी मां और मुझे गालियां दी गई थीं। तेजस्वी यादव ने तब भी चुप्पी साध ली थी। यह राजद की पहचान बन चुकी है, 'माई-बहिन योजना।'

विधायक मुकेश रौशन की सफाई

राजद की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रेस नोट नहीं आया है। लेकिन महुआ विधायक मुकेश रौशन ने फेसबुक पर सफाई देते हुए कहा, “महुआ की सभा की सफलता से घबराए NDA नेताओं ने वीडियो को एडिट कर प्रचारित किया है। वहां दर्जनों लाउडस्पीकर लगे थे, किसी एक व्यक्ति की अलग से आवाज सुनाई देना संभव नहीं। यह राजनीतिक साजिश है। मैं इस पर कानूनी कार्रवाई करूंगा।”

चुनावी तापमान और बढ़ा

दरभंगा में कांग्रेस की सभा से लेकर अब महुआ की राजद सभा तक, बार-बार प्रधानमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ अपशब्द कहे जाने की घटनाओं ने बिहार का माहौल गरमा दिया है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि तेजस्वी के ही बड़े भाई तेजप्रताप यादव ने भाजपा की लाइन पकड़ ली है और अपने ही विधायक को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

Patna Metro: तीन बोगियों वाली होगी पटना मेट्रो ट्रेन, 1083 यात्री कर सकेंगे सफर, इस दिन होगा उद्घाटन
बिहार चुनाव 2025

Bihar news

तेज प्रताप यादव

21 Sept 2025 02:35 pm

नीतीश-मोदी के समर्थन में उतरे तेजप्रताप यादव! तेजस्वी के विधायक पर बरसे, बोले– जेल भेजो वरना करेंगे अनशन

