नीतीश-मोदी के समर्थन में उतरे तेजप्रताप यादव! तेजस्वी के विधायक पर बरसे, बोले– जेल भेजो वरना करेंगे अनशन

तेजप्रताप यादव ने महुआ विधायक मुकेश रौशन और सभा में गालीबाजी करने वालों पर खुला हमला बोला। उन्होंने कहा, 'किसी की भी मां, मां होती है। जो लोग मां को गाली देते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ FIR दर्ज कर तुरंत जेल भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन करेगा और हम अनशन पर बैठेंगे।' तेजप्रताप ने साफ कहा कि उन्होंने पहले भी चेतावनी दी थी कि “मां” पर किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।