Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Patna Metro: तीन बोगियों वाली होगी पटना मेट्रो ट्रेन, 1083 यात्री कर सकेंगे सफर, इस दिन होगा उद्घाटन

Patna Metro: पटना मेट्रो का उद्घाटन सितंबर के अंत में, नवरात्रि के दौरान होने की उम्मीद है। तीन डिब्बों वाली ये मेट्रो ट्रेनें एक बार में 1,083 यात्रियों को ले जा सकेंगी। इन ट्रेनों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 21, 2025

patna metro
patna metro (photo- patrika)

Patna Metro: पटना में मेट्रो परियोजना की तैयारियाँ अब अंतिम चरण में हैं और सितंबर के अंत में इसका उद्घाटन होने की संभावना है। अधिकारियों के अनुसार, 29 या 30 सितंबर को पटना मेट्रो का शुभारंभ हो सकता है। यह शहरवासियों के लंबे समय से चले आ रहे मेट्रो सपने को साकार करने वाला है। एक मेट्रो ट्रेन में तीन बोगियां होंगी, जो एक बार में अधिकतम 1083 यात्रियों को ले जाएंगी। इनमें से 138 यात्री बैठ सकेंगे और 945 यात्री खड़े होकर सफर करेंगे। यह सुविधा विशेष रूप से पीक आवर में भीड़ प्रबंधन में मदद करेगी।

स्टेशन पर मिलने वाली सुविधाएं

अभी जिन स्टेशन से मेट्रो का परिचालन शुरू होगा वो तीनों स्टेशन एलिवेटेड होंगे और उनके प्लेटफॉर्म पर एसी की सुविधा नहीं होगी। वहीं, इस परियोजना के तहत जो स्टेशन अंडरग्राउंड बनाए गए हैं, वे पूरी तरह वातानुकूलित होंगे, हालांकि इन स्टेशनों पर अभी मेट्रो का परिचालन शुरू नहीं किया जा रहा। इससे यात्रियों को गर्मी और ठंड से राहत मिलेगी और सफर आरामदायक बनेगा। बस लेन और अन्य आवश्यक सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

ये भी पढ़ें

बिहार को एक और बड़ा तोहफा, NH-322 होगा अपग्रेड, पुल–कल्वर्ट–बस लेन सब शामिल
पटना
HIGHWAY

सुरक्षा बीसैप के हाथ में

पटना मेट्रो की सुरक्षा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (बीसैप) संभालेगी। बीसैप के डीजी जितेंद्र कुमार और डीआइजी मीनू कुमारी ने नगर विकास और आवास विभाग के अधिकारियों के साथ मेट्रो डिपो और तीनों स्टेशनों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में जनसुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा उपाय और यात्रियों की सुविधा का व्यापक मूल्यांकन किया गया।

एंट्री और भीड़ प्रबंधन

मेट्रो प्लेटफॉर्म पर प्रवेश से पहले यात्रियों की व्यापक जांच होगी। पीक आवर में प्लेटफॉर्म, टिकट काउंटर और अन्य स्थानों पर जवानों की तैनाती की जाएगी। आपात स्थिति में श्वान दस्ता सक्रिय रहेगा। यात्रियों को मेटल डिटेक्टर से गुजरना होगा, जिसके बाद ही उन्हें प्रवेश की अनुमति मिलेगी।

हाईटेक सुरक्षा फीचर्स

सुरक्षा के लिए ट्रेन के हर बोगी में 360 डिग्री कैमरे लगाए गए हैं। आपात स्थिति में यात्रियों के लिए हर बोगी में दो रेड बटन होंगे। जब यात्री बटन दबाएगा, तो कैमरा उस पर फोकस करेगा और सीधे मेट्रो ड्राइवर से बात किया जा सकेगा। मेट्रो के गेट पर लगे सेंसर भी सुरक्षा बढ़ाएंगे और किसी वस्तु के फंसने या पास आने पर माइकिंग के माध्यम से चेतावनी देंगे।

सफाई और आपात स्थिति प्रबंधन

मेट्रो की सफाई के लिए 24 घंटे टीम तैनात रहेगी। आपात स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पूरे प्लेटफॉर्म और डिपो में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। इसके अलावा, बस लेन, क्रैश बैरियर और ट्रैफिक साइनिंग पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

शहरवासियों के लिए बदलाव

पटना मेट्रो शुरू होने के बाद शहरवासियों को तेज़, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। मेट्रो से ट्रैफिक जाम कम होगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, यह परियोजना शहर के रोज़गार और उद्योगों के विकास में भी मदद करेगी।

ये भी पढ़ें

‘हमको संजय जायसवाल बुझते हो?’… डोनेशन के सवाल पर फूटा प्रशांत किशोर का गुस्सा, फंडिंग पर किया बड़ा खुलासा
पटना
प्रशांत किशोर

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

21 Sept 2025 12:48 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Patna Metro: तीन बोगियों वाली होगी पटना मेट्रो ट्रेन, 1083 यात्री कर सकेंगे सफर, इस दिन होगा उद्घाटन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.