Patna Metro: तीन बोगियों वाली होगी पटना मेट्रो ट्रेन, 1083 यात्री कर सकेंगे सफर, इस दिन होगा उद्घाटन

Patna Metro: पटना में मेट्रो परियोजना की तैयारियाँ अब अंतिम चरण में हैं और सितंबर के अंत में इसका उद्घाटन होने की संभावना है। अधिकारियों के अनुसार, 29 या 30 सितंबर को पटना मेट्रो का शुभारंभ हो सकता है। यह शहरवासियों के लंबे समय से चले आ रहे मेट्रो सपने को साकार करने वाला है। एक मेट्रो ट्रेन में तीन बोगियां होंगी, जो एक बार में अधिकतम 1083 यात्रियों को ले जाएंगी। इनमें से 138 यात्री बैठ सकेंगे और 945 यात्री खड़े होकर सफर करेंगे। यह सुविधा विशेष रूप से पीक आवर में भीड़ प्रबंधन में मदद करेगी।