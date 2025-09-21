Patna Metro: तीन बोगियों वाली होगी पटना मेट्रो ट्रेन, 1083 यात्री कर सकेंगे सफर, इस दिन होगा उद्घाटन

Patna Metro: पटना में मेट्रो परियोजना की तैयारियाँ अब अंतिम चरण में हैं और सितंबर के अंत में इसका उद्घाटन होने की संभावना है। अधिकारियों के अनुसार, 29 या 30 सितंबर को पटना मेट्रो का शुभारंभ हो सकता है। यह शहरवासियों के लंबे समय से चले आ रहे मेट्रो सपने को साकार करने वाला है। एक मेट्रो ट्रेन में तीन बोगियां होंगी, जो एक बार में अधिकतम 1083 यात्रियों को ले जाएंगी। इनमें से 138 यात्री बैठ सकेंगे और 945 यात्री खड़े होकर सफर करेंगे। यह सुविधा विशेष रूप से पीक आवर में भीड़ प्रबंधन में मदद करेगी।
अभी जिन स्टेशन से मेट्रो का परिचालन शुरू होगा वो तीनों स्टेशन एलिवेटेड होंगे और उनके प्लेटफॉर्म पर एसी की सुविधा नहीं होगी। वहीं, इस परियोजना के तहत जो स्टेशन अंडरग्राउंड बनाए गए हैं, वे पूरी तरह वातानुकूलित होंगे, हालांकि इन स्टेशनों पर अभी मेट्रो का परिचालन शुरू नहीं किया जा रहा। इससे यात्रियों को गर्मी और ठंड से राहत मिलेगी और सफर आरामदायक बनेगा। बस लेन और अन्य आवश्यक सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
पटना मेट्रो की सुरक्षा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (बीसैप) संभालेगी। बीसैप के डीजी जितेंद्र कुमार और डीआइजी मीनू कुमारी ने नगर विकास और आवास विभाग के अधिकारियों के साथ मेट्रो डिपो और तीनों स्टेशनों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में जनसुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा उपाय और यात्रियों की सुविधा का व्यापक मूल्यांकन किया गया।
मेट्रो प्लेटफॉर्म पर प्रवेश से पहले यात्रियों की व्यापक जांच होगी। पीक आवर में प्लेटफॉर्म, टिकट काउंटर और अन्य स्थानों पर जवानों की तैनाती की जाएगी। आपात स्थिति में श्वान दस्ता सक्रिय रहेगा। यात्रियों को मेटल डिटेक्टर से गुजरना होगा, जिसके बाद ही उन्हें प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
सुरक्षा के लिए ट्रेन के हर बोगी में 360 डिग्री कैमरे लगाए गए हैं। आपात स्थिति में यात्रियों के लिए हर बोगी में दो रेड बटन होंगे। जब यात्री बटन दबाएगा, तो कैमरा उस पर फोकस करेगा और सीधे मेट्रो ड्राइवर से बात किया जा सकेगा। मेट्रो के गेट पर लगे सेंसर भी सुरक्षा बढ़ाएंगे और किसी वस्तु के फंसने या पास आने पर माइकिंग के माध्यम से चेतावनी देंगे।
मेट्रो की सफाई के लिए 24 घंटे टीम तैनात रहेगी। आपात स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पूरे प्लेटफॉर्म और डिपो में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। इसके अलावा, बस लेन, क्रैश बैरियर और ट्रैफिक साइनिंग पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
पटना मेट्रो शुरू होने के बाद शहरवासियों को तेज़, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। मेट्रो से ट्रैफिक जाम कम होगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, यह परियोजना शहर के रोज़गार और उद्योगों के विकास में भी मदद करेगी।