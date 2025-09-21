‘हमको संजय जायसवाल बुझते हो?’… डोनेशन के सवाल पर फूटा प्रशांत किशोर का गुस्सा, फंडिंग पर किया बड़ा खुलासा

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने जायसवाल की पोस्ट का ज़िक्र किया, तो PK का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, 'आप हमको संजय जायसवाल बुझते हो? हमसे कोई हिसाब पूछे तो साफ जवाब देंगे। लेकिन भाजपा के नेता पहले अपने फंडिंग का हिसाब दें, तब हमसे सवाल करें।' PK ने साफ किया कि जन सुराज पार्टी ने अब तक 14 करोड़ रुपए का डोनेशन लिया है और उसकी पूरी डिटेल पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। प्रशांत किशोर ने बताया कि जन सुराज ने आंध्र प्रदेश के सांसद अयोध्या रामी रेड्डी से 14 करोड़ रुपये का चंदा प्राप्त किया है।