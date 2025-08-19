Patrika LogoSwitch to English

पटना

Kal Ka Mausam: बिहार में कल होगी झमाझम बारिश, इन जिलों को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग ने बारिश को लेकर 20 और 21 अगस्त का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि बिहार में दोनों दिन जमकर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट तो कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 19, 2025

mp weather
फोटो- पत्रिका फाइल

Kal Ka Mausam पटना समेत बिहार के कई जिलों में मंगलवार को झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने इसको देखते हुए 20 और 21 अगस्त को पूरे बिहार में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 20 और 21 अगस्त को बिहार अधिकांश जिलों में झमाझम बारिश होगी।

इन जिलों को लेकर अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने 20 अगस्त को लेकर आधे बिहार में ऑरेंज और आधे में येलो अलर्ट जारी किया है। इस दिन किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में भयंकर बारिश की चेतावनी दी गई है। जबकि 21 अगस्त को पूरे बिहार में बारिश होगी। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस दिन सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

उत्तर बिहार में 22 और 23 खराब रहेगा मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक उत्तर बिहार के जिलों में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। आसमान में मध्यम से घने बादल छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही कई जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले 24 घंटों तक बनी रहेगी। खासकर, 22 और 23 अगस्त को मौसम ज्यादा खराब हो सकता है, जब उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर बिजली कड़कने और गरज के साथ बारिश होने का भी अनुमान है।

गर्मी और उमस थे परेशान

बारिश के बाद पिछले कुछ दिनों से गर्मी और तीखी धूप से परेशान लोगों को राहत मिलने की संभावना है। तापमान की बात करें तो, इस अवधि में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आस पास रहने की उम्मीद है। हवा की दिशा में भी बदलाव देखने को मिलेगा।

20 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम

20 अगस्त को औसतन 10 से 15 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से पूरवा हवाएं चल सकती हैं, जबकि इसके बाद के दिनों में पछुआ हवाएं चलने की संभावना है। मौसम में यह बदलाव किसानों और आम लोगों दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है. मंगलवार को अधिकतम ताममान 33 डिग्री व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

Updated on:

19 Aug 2025 10:42 pm

Published on:

19 Aug 2025 10:34 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Kal Ka Mausam: बिहार में कल होगी झमाझम बारिश, इन जिलों को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

