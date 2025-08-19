Kal Ka Mausam: बिहार में कल होगी झमाझम बारिश, इन जिलों को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक उत्तर बिहार के जिलों में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। आसमान में मध्यम से घने बादल छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही कई जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले 24 घंटों तक बनी रहेगी। खासकर, 22 और 23 अगस्त को मौसम ज्यादा खराब हो सकता है, जब उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर बिजली कड़कने और गरज के साथ बारिश होने का भी अनुमान है।