Kal Ka Mausam: आधे बिहार को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट जारी, बारिश और ठनका को लेकर पढ़िए क्या है ताजा अपडेट

Kal Ka Mausam बिहार में मौसम का मिजाज हर दिन बदल रहा है। उमस और गर्मी से परेशान आधे बिहार के लोगों के लिए तो राहत की खबर है। लेकिन, आधे बिहार के लोगों को अभी गर्मी और उमस से राहत के लिए दो दिन और इंतजार करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार 19 अगस्त को आधे बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के साथ साथ इन जिलों में बादल गरजने का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से बिहार के 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान इन जिलों में भारी बारिश के साथ ठनका गिरने की संभावना है।