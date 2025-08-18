Patrika LogoSwitch to English

पटना

Kal Ka Mausam: आधे बिहार को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट जारी, बारिश और ठनका को लेकर पढ़िए क्या है ताजा अपडेट

Kal Ka Mausam मौसम विभाग ने बिहार में 19 अगस्त को लेकर अपडेट शेयर करते हुए कहा कि बिहार के 20 जिलों मे बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में ठनका भी गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 18, 2025

Rainy weather

Kal Ka Mausam बिहार में मौसम का मिजाज हर दिन बदल रहा है। उमस और गर्मी से परेशान आधे बिहार के लोगों के लिए तो राहत की खबर है। लेकिन, आधे बिहार के लोगों को अभी गर्मी और उमस से राहत के लिए दो दिन और इंतजार करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार 19 अगस्त को आधे बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के साथ साथ इन जिलों में बादल गरजने का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से बिहार के 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान इन जिलों में भारी बारिश के साथ ठनका गिरने की संभावना है।

इन 20 जिलों के लिए अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, कैमूर, रोहतास, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका के लिए चेतावनी जारी की गई है. इन जिलों में कल (मंगलवार) से मानसून धीरे-धीरे फिर से एक्टिव होने वाला है।

image

20 और 21 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने 20 और 21 अगस्त को लेकर पूरे बिहार में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक उत्तर बिहार में रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। इसके साथ ही किसानों की फसलें भी बेहतर होंगी।

इस वजह से एक्टिव होगा मानसून

मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो, बिहार में मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति के दक्षिण में होने की संभावना है। इसके कारण गंगीय पश्चिम बंगाल और आस-पास के क्षेत्रों में एक चक्रवाती परिसंचरण विकसित हो सकता है। जो कि संभावित रूप से अधिक नमी लायेगा। इसकी वजह से बारिश की संभावना बनने के अवसर बढ़ गए हैं।

कल कैसा था मौसम

रविवार को दोपहर बाद पटना सहित बिहार के कई जिलों में मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे थे। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और सुपौल समेत 16 जिलों में बारिश हुई। बारिश के चलते गर्मी से इन जिलों में कुछ राहत मिली।

image

Updated on:

18 Aug 2025 09:55 pm

Published on:

18 Aug 2025 09:53 pm

