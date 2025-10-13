बिहार विधानसभा चुनाव: महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले लालू प्रसाद ने आरजेडी प्रत्याशियों को सिम्बल बांटा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने अपने पांच प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया। दिल्ली से शाम में पटना पहुंचते ही लालू प्रसाद ने पहले चरण के पांच प्रत्याशियों को पार्टी का सिबंल दिया है। दस सर्कुलर स्थित राबड़ी आवास पर आरजेडी प्रमुख ने सोमवार को मटिहानी से बोगो सिंह , मनेर से भाई वीरेंद्र, संदेश से दीपू सिंह, परबत्ता से डॉ. संजीव और सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से युसुफ सलाहुद्दिन को पार्टी का सिंबल दे दिया है। लालू प्रसाद आज ही शाम दिल्ली से राबड़ी देवी के साथ पटना पहुंचे हैं।