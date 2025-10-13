Patrika LogoSwitch to English

बिहार विधानसभा चुनाव: महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले लालू प्रसाद ने आरजेडी प्रत्याशियों को सिम्बल बांटा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: IRCTC घोटाला मामले में सुनवई के बाद सोमवार की शाम लालू प्रसाद पटना पहुंचे। राबड़ी देवी के साथ दिल्ली से पटना पहंचने के कुछ ही देर के बाद आरजेडी के चार प्रत्याशियों को लालू प्रसाद ने पार्टी का सिम्बल दिया।

Rajesh Kumar Ojha

Oct 13, 2025

आरजेडी प्रत्याशियों को सिबंल देते लालू प्रसाद। फोटो-पत्रिका

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने अपने पांच प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया। दिल्ली से शाम में पटना पहुंचते ही लालू प्रसाद ने पहले चरण के पांच प्रत्याशियों को पार्टी का सिबंल दिया है। दस सर्कुलर स्थित राबड़ी आवास पर आरजेडी प्रमुख ने सोमवार को मटिहानी से बोगो सिंह , मनेर से भाई वीरेंद्र, संदेश से दीपू सिंह, परबत्ता से डॉ. संजीव और सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से युसुफ सलाहुद्दिन को पार्टी का सिंबल दे दिया है। लालू प्रसाद आज ही शाम दिल्ली से राबड़ी देवी के साथ पटना पहुंचे हैं।

सीट शेयरिंग से पहले लालू प्रसाद ने आरजेडी प्रत्याशियों को दिए सिम्बल

विधानसभा क्षेत्रवर्तमान में कौन है विधायककिसे मिला टिकट
साहेबपुर कमालसत्तानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन (आरजेडी)सत्तानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन
संदेशकिरण देवी (आरजेडी)दीपू सिंह
मटिहानीएनडीएनरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह
मनेरभाई वीरेंद्रभाई वीरेंद्र
परबत्ताडॉ. संजीव (एनडीए कोटे से)डॉ. संजीव
सिमरी बख्तियारपुर विधानसभायुसुफ सलाहुद्दिन (आरजेडी)युसुफ सलाहुद्दिन

लालू प्रसाद ने हाल ही में जदयू छोड़कर आरजेडी में आए नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह पर विश्वास व्यक्त करते हुए उन्हें मटिहानी से राजद का सिम्बल दिया है। वर्ष 2020 का विधानसभा चुनाव बोगो सिंह ने जदयू के टिकट पर लड़ा था। वे चुनाव हार गए थे। बोगो सिंह यहां दूसरे स्थान पर रहे थे। मटिहानी से नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह को राजद ने पार्टी सिंबल दिया है। 2020 के चुनाव में ये सीट महागठबंधन की सहयोगी सीपीएम को मिली थी। बोगो सिंह इस सीट पर दूसरे और सीपीएम के राजेंद्र प्रसाद सिंह तीसरे नंबर पर रहे थे। 303 वोटों के अंतर से ये सीट लोजपा के खाते में गई थी। चर्चा है कि ये सीट सीपीएम फिर से मांग रही थी। लेकिन, आरेजेडी ने यहां से अपना प्रत्याशी उतार दिया।

किरण देवी की जगह बेटे को मिला टिकट

आरजेडी ने साहेबपुर कमाल विधानसभा से मौजूदा विधायक सत्तानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन को सिम्बल दिया गया। जबकि संदेश से मौजूदा विधायक किरण देवी के स्थान पर उनके बेटे दीपू सिंह को सिम्बल दिया है। महागठबंधन के सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है और जिन सीटों पर किसी और का दावा नहीं है या फिर आरजेडी दावे के बावजूद वह सीट को छोड़ने के मूड में नहीं उन सीटों पर पार्टी ने आज अपने प्रत्याशियों को सिम्बल दे दिया।

Updated on:

13 Oct 2025 10:38 pm

Published on:

13 Oct 2025 09:46 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार विधानसभा चुनाव: महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले लालू प्रसाद ने आरजेडी प्रत्याशियों को सिम्बल बांटा

