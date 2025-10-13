बिहार विधानसभा चुनाव: महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले लालू प्रसाद ने आरजेडी प्रत्याशियों को सिम्बल बांटा

आरजेडी प्रत्याशियों को सिबंल देते लालू प्रसाद। फोटो-पत्रिका
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने अपने पांच प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया। दिल्ली से शाम में पटना पहुंचते ही लालू प्रसाद ने पहले चरण के पांच प्रत्याशियों को पार्टी का सिबंल दिया है। दस सर्कुलर स्थित राबड़ी आवास पर आरजेडी प्रमुख ने सोमवार को मटिहानी से बोगो सिंह , मनेर से भाई वीरेंद्र, संदेश से दीपू सिंह, परबत्ता से डॉ. संजीव और सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से युसुफ सलाहुद्दिन को पार्टी का सिंबल दे दिया है। लालू प्रसाद आज ही शाम दिल्ली से राबड़ी देवी के साथ पटना पहुंचे हैं।
|विधानसभा क्षेत्र
|वर्तमान में कौन है विधायक
|किसे मिला टिकट
|साहेबपुर कमाल
|सत्तानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन (आरजेडी)
|सत्तानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन
|संदेश
|किरण देवी (आरजेडी)
|दीपू सिंह
|मटिहानी
|एनडीए
|नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह
|मनेर
|भाई वीरेंद्र
|भाई वीरेंद्र
|परबत्ता
|डॉ. संजीव (एनडीए कोटे से)
|डॉ. संजीव
|सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा
|युसुफ सलाहुद्दिन (आरजेडी)
|युसुफ सलाहुद्दिन
आरजेडी ने साहेबपुर कमाल विधानसभा से मौजूदा विधायक सत्तानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन को सिम्बल दिया गया। जबकि संदेश से मौजूदा विधायक किरण देवी के स्थान पर उनके बेटे दीपू सिंह को सिम्बल दिया है। महागठबंधन के सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है और जिन सीटों पर किसी और का दावा नहीं है या फिर आरजेडी दावे के बावजूद वह सीट को छोड़ने के मूड में नहीं उन सीटों पर पार्टी ने आज अपने प्रत्याशियों को सिम्बल दे दिया।
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग
बिहार चुनाव 2025