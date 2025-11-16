परिवार न रहा तो पार्टी नहीं बचेगी- रोहिणी ने लालू परिवार से तोड़ा नाता तो समर्थकों ने जताई चिंता

Lalu family controversy: मैं अब राजनीति और परिवार से नाता तोड़ रही हूं। सोशल साइट एक्स पर रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के रिएक्शन आने लगे हैं। रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अश्वनी यादव नामक एक यूजर ने लालू प्रसाद के साथ रोहिणी आचार्य का फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि सोशल मीडिया पर आपको ये पोस्ट लिखने में कितना दुःख हुआ होगा, कितने दिनों से आप मानसिक रूप से परेशान रही होंगीं.. वाक़ई हिम्मत का काम है। दुःखद ये है कि अभी तक सब चुप्पी साधे हुए हैं, अगर परिवार न रहा तो पार्टी का भी वजूद बहुत सीमित रह जायेगा क्योंकि जनता का जो जुड़ाव है वो परिवार और परिवार के आपसी प्रेम पर निर्भर करता है।