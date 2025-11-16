Patrika LogoSwitch to English

परिवार न रहा तो पार्टी नहीं बचेगी- रोहिणी ने लालू परिवार से तोड़ा नाता तो समर्थकों ने जताई चिंता

Lalu Prasad Yadav's family controversy लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य के सोशल साइट एक्स पर ट्वीट पर बहस शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर लोग रोहिणी आचार्य संयम बरतने की सलाह भी दे रहे हैं। तो कुछ लोग लालू के जंगल राज की चर्चा कर उनपर तंज कस रहे हैं 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 16, 2025

लालू प्रसाद के साथ रोहिणी आचार्य। फोटो-सोशल साइट-रोहिणी

Lalu family controversy: मैं अब राजनीति और परिवार से नाता तोड़ रही हूं। सोशल साइट एक्स पर रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के रिएक्शन आने लगे हैं। रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अश्वनी यादव नामक एक यूजर ने लालू प्रसाद के साथ रोहिणी आचार्य का फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि सोशल मीडिया पर आपको ये पोस्ट लिखने में कितना दुःख हुआ होगा, कितने दिनों से आप मानसिक रूप से परेशान रही होंगीं.. वाक़ई हिम्मत का काम है। दुःखद ये है कि अभी तक सब चुप्पी साधे हुए हैं, अगर परिवार न रहा तो पार्टी का भी वजूद बहुत सीमित रह जायेगा क्योंकि जनता का जो जुड़ाव है वो परिवार और परिवार के आपसी प्रेम पर निर्भर करता है।

गांव की कहावत की चर्चा कर दी प्रतिक्रिया

जबकि एक यूजर ने लिखा है कि बाढ़े पूत पिता के धर्मे, खेती उपजे अपने कर्मे" -गांव की एक कहावत “यथाकर्म यथाश्रुतम्” -बृहदारण्यक उपनिषद 3.2.13 मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। संजय यादव नामक एक यूजर ने लिखा है कि 'भाजपा का चक्रव्यूह है न आप समझ रहे हो, न दीदी समझ रही हैं' विकास नाम के एक यूजर ने लिखा है कि जंगलराज में जो कुछ लालू प्रसाद ने किया है, ईश्वर उसे लौटा रहे हैं

आरजेडी ने कन्नी काटा, जदयू का तीखा हमला

रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया कई राजनीतिक दलों के भी रिएक्शन सामने आने लगे हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन इसपर कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया। जबकि जनता दल यूनाइटेड (JDU) की इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आयी है। JDU प्रवक्ता नीरज कुमार ने रोहिणी के ट्वीट के बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राजद जिस परिवारवादी ढांचे की राजनीति करती है, उसका असली रूप अब सार्वजनिक हो चुका है।

चुनाव परिणाम के बाद बिखर गया परिवार

बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि यह मामला लालू परिवार के अंदर का है। लेकिन, जो सब कुछ सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि चुनाव में मिली करारी हार के बाद परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।

