बिहार के कौन हैं ‘सबसे गरीब विधायक’, जानिए पर्ची बंटने से विधायक बनने तक की कहानी

बिहार विधानसभा चुनाव के सभी सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। प्रदेश में एक बार फिर से एनडीए को बहुमत मिला है। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 243 विधायकों में से कौन सबसे अमीर और कौन सबसे गरीब है, किसके ऊपर केस है और किसका दामन साफ है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और बिहार इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार, 243 सीटों में से करोड़पतियों की सूची में सबसे गरीब विधायक भागलपुर जिले की पीरपैंती विधानसभा से जीतने वाले भाजपा के मुरारी पासवान हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 90 % धनकुबेर विधायकों में मुरारी पासवान सबसे गरीब हैं। एडीआर के अनुसार, पीरपैंती के नवनिर्वाचित विधायक मुरारी पासवान की कुल संपत्ति 6.53 लाख रुपये है, जिसमें चल संपत्ति लगभग 1.53 लाख रुपये और अचल संपत्ति लगभग 5 लाख रुपये है।