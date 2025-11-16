Patrika LogoSwitch to English

पटना

बिहार के कौन हैं ‘सबसे गरीब विधायक’, जानिए पर्ची बंटने से विधायक बनने तक की कहानी

बिहार चुनाव में भागलपुर के पीरपैंती विधानसभा से चुनाव जीतने वाले मुरारी पासवान बेहद गरीब है।  विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया था। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 16, 2025

मुरारी पासवान। फोटो सोशल साइट

बिहार विधानसभा चुनाव के सभी सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। प्रदेश में एक बार फिर से एनडीए को बहुमत मिला है। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 243 विधायकों में से कौन सबसे अमीर और कौन सबसे गरीब है, किसके ऊपर केस है और किसका दामन साफ है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और बिहार इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार, 243 सीटों में से करोड़पतियों की सूची में सबसे गरीब विधायक भागलपुर जिले की पीरपैंती विधानसभा से जीतने वाले भाजपा के मुरारी पासवान हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 90 % धनकुबेर विधायकों में मुरारी पासवान सबसे गरीब हैं। एडीआर के अनुसार, पीरपैंती के नवनिर्वाचित विधायक मुरारी पासवान की कुल संपत्ति 6.53 लाख रुपये है, जिसमें चल संपत्ति लगभग 1.53 लाख रुपये और अचल संपत्ति लगभग 5 लाख रुपये है।

टिकट मिलने से पहले संगठन के लिए पर्ची बांटा करते थे

मुरारी पासवान की पहचान क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सक्रिय सदस्य के रूप में है। वह संघ के छोटे‑बड़े कार्यक्रमों का संचालन करते और उसकी सफलता के लिए संगठन के सदस्यों के साथ मिलकर पर्ची बांटने का काम करते थे। सुंदरपुर के रहने वाले मुरारी पासवान एक गरीब परिवार से आते हैं और उन्होंने समाज सेवा के माध्यम से क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यह देखते हुए उनकa टिकट दिया और वर्तमान विधायक ललन कुमार को हटाकर मुरारी पासवान को अपना प्रत्याशी बनाया। इस निर्णय से नाराज होकर ललन कुमार ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया।

53,107 वोटों से जीते

पीरपैंती विधानसभा सीट पर मुरारी पासवान ने आरजेडी के राम विलास पासवान को 53,107 वोटों से हराकर जीत हासिल की। उद्योगपति गौतम अडानी को एक रुपये में जमीन देने के कारण यह विधानसभा क्षेत्र पूरे क्षेत्र में काफी चर्चा में रहा था।

Bihar Election Results 2025: पटना में जीत के बाद JDU ने पोस्टर में ‘संजय’ पर कसा तंज, लालू को बताया धृतराष्ट्र
पटना
image

Updated on:

16 Nov 2025 08:25 am

Published on:

16 Nov 2025 08:23 am

