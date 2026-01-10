बेटी मीसा भारती के साथ पटना पहुंचे लालू यादव, लेकिन कहां हैं तेजस्वी यादव?

लालू प्रसाद पटना सिर पर काली ऊनी टोपी, काला जैकेट और आंखों पर काला चश्मा लगा कर पहुंचे थे। व्हीलचेयर पर बैठकर वे पटना एयरपोर्ट से बाहर निकले। उनके साथ उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती नजर आयीं। लेकिन, तेजस्वी यादव नजर नहीं आए। पटना एयरपोर्ट लालू प्रसाद और उनकी बेटी मीसा भारती पत्रकारों के सवालों से बचते दिखे। शुक्रवार को ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार के सदस्यों समेत 41 लोगों के खिलाफ रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट के फैसले के अगले दिन लालू प्रसाद दिल्ली से पटना पहुंचे।