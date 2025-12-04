बिहार से निकल कर इंटरनेशनल बातें करने लगे हैं- ओम बिरला ने ली पप्पू यादव की चुटकी

दरअसल, पप्पू यादव ने सदन में सोशल मीडिया पर चर्चा करते हुए कहा कि यह सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों तरह से जीवन को प्रभावित करता है। कई ऐप्स बन गए हैं, जिन पर जाति, धर्म, मज़हब, भाषा, क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद, लिंग के आधार पर समाज को बांटा जा रहा है। इस पर हिन्दुस्तान में कोई ठोस कानून नहीं है। निर्दलीय सांसद ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो ये प्रावधान हैं। लेकिन जब किसी की पूरी जिंदगी तबाह हो जाए या कोई घटना घट जाए, हत्या हो जाए, तो उसके बाद निराकरण देना सही उत्तर नहीं है।