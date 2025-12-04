4 दिसंबर 2025,

पटना

बिहार से निकल कर इंटरनेशनल बातें करने लगे हैं- ओम बिरला ने ली पप्पू यादव की चुटकी

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर चुटकी लेते हुए कहा, “बिहार को छोड़कर आजकल आप अंतरराष्ट्रीय बातें करते हैं।” 

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 04, 2025

Pappu Yadav

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव (फाइल फोटो)

बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को चुटकी ली। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पप्पू यादव ने सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ का मुद्दा उठाते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए। इस दौरान उन्होंने ब्राज़ील, अमेरिका, सिंगापुर, फिनलैंड जैसे देशों के मॉडल की चर्चा करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस बारे में प्रश्न किया। तभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पप्पू यादव को टोकते हुए कहा, “आप आजकल बिहार से निकलकर अंतरराष्ट्रीय बातें करने लगे हैं।” इस पर सदन में ठहाके लगने लगे।

सोशल मीडिया पर कर रहे थे चर्चा

दरअसल, पप्पू यादव ने सदन में सोशल मीडिया पर चर्चा करते हुए कहा कि यह सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों तरह से जीवन को प्रभावित करता है। कई ऐप्स बन गए हैं, जिन पर जाति, धर्म, मज़हब, भाषा, क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद, लिंग के आधार पर समाज को बांटा जा रहा है। इस पर हिन्दुस्तान में कोई ठोस कानून नहीं है। निर्दलीय सांसद ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो ये प्रावधान हैं। लेकिन जब किसी की पूरी जिंदगी तबाह हो जाए या कोई घटना घट जाए, हत्या हो जाए, तो उसके बाद निराकरण देना सही उत्तर नहीं है।

आजकल इंटरनेशनल बातें करते हो

पप्पू यादव ने इस दौरान सदन में इसको लेकर ब्राज़ील, फ़िनलैंड, सिंगापुर और अमेरिका में बने सुरक्षा मॉडल का हवाला दिया और केंद्र सरकार से सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ तथा घृणात्मक पोस्ट को रोकने की मांग की। तभी स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, “आजकल इंटरनेशनल बातें करते हो, बिहार से निकलकर।” इस पर सदन में ठहाके लगे और उन्होंने पप्पू यादव को अपना सवाल खत्म कर अश्विनी वैष्णव को जवाब के लिए उठाया।

सरकार ने क्या दिया जवाब?

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हाल ही में इस संबंध में कुछ नए नियम तैयार किए गए हैं। ऐसे मामलों पर 36 घंटे के भीतर कार्रवाई की जा रही है। एआई‑जनरेटेड डीप‑फेक सामग्री की पहचान कर उस पर कार्रवाई करने के लिए नया नियम ड्राफ्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाते हुए काम कर रही है।

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार से निकल कर इंटरनेशनल बातें करने लगे हैं- ओम बिरला ने ली पप्पू यादव की चुटकी

