बिहार विधानसभा चुनाव: पहले चरणें में एनडीए ने सवर्णों पर और महागठबंधन ने पिछड़ों पर जताया भरोसा

एनडीए ने जहां सवर्णों पर अपना भरोसा जताया है। वहीं महागठबंधन ने पिछड़ी जाति पर अपना भरोसा जताया है। पहले चरण में होने वाले 121 सीटों पर चुनाव में महागठबंधन ने सबसे ज्यादा पिछड़ों को 60 सीटों पर अपना प्रत्याशी बनाया है। आरेजडी ने पिछड़ों में भी सबसे ज्यादा यादवों पर भरोसा जाताया है। 60 में 34 सीटों पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशी दिए हैं। वामदल ने 03, कांग्रेस ने 02 और एक सीट पर सीपीआई ने अपने यादव प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। इसी प्रकार से 08 सीटों पर महागठबंधन ने मुस्लिमों को पहले चरण में प्रत्याशी बनाया है। इसमें आरजेडी ने 06 और कांग्रेस ने 01 और वामदलों ने एक सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं।