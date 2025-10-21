Patrika LogoSwitch to English

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: पहले चरणें में एनडीए ने सवर्णों पर और महागठबंधन ने पिछड़ों पर जताया भरोसा

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले और दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सभी दलों ने दोनों चरणों को लेकर अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। पहले चरण के लिए एनडीए ने जहां सवर्णों पर भरोसा जताया है वहीं महागठबंधन ने पिछला और अति पिछड़ों पर भरोसा जाता है। पहले चरण में एनडीए ने किसी मुस्लिम को अपना प्रत्याशी नहीं बनाया है। 

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 21, 2025

Bihar Election 2025 Live Updates, बिहार चुनाव 2025 लाइव अपडेट्स, Bihar Assembly Election 2025 Live Blog, Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025, Bihar Chunav 2025 Live, बिहार विधानसभा चुनाव 2025, Bihar Election Date 2025, बिहार चुनाव तारीख 2025

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ने लगी है। एनडीए और महागठबंधन में पहले चरण को लेकर टिकटों का बंटवारा हो चुका है। दोनों गठबंधनों ने अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से सामाजिक समीकरण को विस्तार देने की कोशिश की है। दोनों ओर से अभी तक घोषित कैंडिडेट लिस्ट में इसकी बानगी है। एनडीए ने पहले चरण में सवर्णों पर भरोसा जताया है जबकि महागठबंधन ने पिछड़ा और अतिपिछड़ा पर भरोसा जताया है। पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव होने हैं। 121 में सीटों में से एनडीए ने 48 सीटों पर सवर्णो को टिकट दिया है। जबकि महागठबंधन ने 121 में 71 सीटों पर पिछड़ा और अति पिछड़ा को प्रत्याशी बनाया है।

आरजेडी का माई समीकरण

महागठबंधन ने पहले चरण में 08 मुस्लिम प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि एनडीए की पहले चरण की लिस्ट में कोई मुस्लिम को अपना प्रत्याशी नहीं बनाया है। आरजेडी ने पहले चरण में सबसे ज्यादा माई समीकरण पर भरोसा जताया है। आरजेडी की ओर से जारी 51 सीटों 34 यादव और 06 मुस्लिम हैं। जबकि पहले चरण में एनडीए ने 08 यादवों को चुनाव मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने 02 सीट पर यादव प्रत्याशी उतारे हैं।

खोयी जमीन पाने की कवायद

कांग्रेस बिहार में अपनी खोयी जमीन पाने की कवायद में लगी है। इसको लेकर पार्टी की ओर से अपने परंपरागत वोट बैंक सवर्ण, मुसलमान तथा दलित समाज पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। इसके साथ ही पार्टी ने पिछड़ा-अति पिछड़ा वर्ग को भी तरजीह दी है। अपने कोर वोट बैंक मुस्लिमों को भी अपना उम्मीदवार बनाया है। बिहार में पहली बार चुनाव लड़ रही जन सुराज ने पहले चरण के चुनाव में सबसे ज्यादा सवर्णों पर भरोसा जताया है। पार्टी ने सवर्णो में सबसे ज्यादा 20 भूमिहारों को टिकट दिया है। इसी प्रकार से नौ पिछड़ों को टिकट दिया है।

एनडीए ने किसको कितने टिकट दिए

सवर्णबीजेपीजदयूलोजपाहमरालोमोकुल
राजपूत120602000020
भूमिहार080603000000
ब्राह्मण080200000000
कायस्थ010000000000
पिछड़ाबीजेपीजदयूलोजपाहमरालोमो39
यादव020303000000
कुर्मी031000000000
कोयरी030800000112
वैश्य040001000106
अति पिछड़ाबीजेपीजदयूलोजपाहमरालोमो14
धानुक010300000004
चौरसिया010000000001
मल्लाह010200000003
कलवार000100000001
तेली/कानू020300000005
अनुसूचित जातिबीजेपीजदयूलोजपाहमरालोमो19
पासवान030103000007
रविदास000500000005
मुसहर000000040004
धोबी000101000002
पासी000100000001
मुस्लिम000000000000

महागठबंधन को पिछड़ों पर भरोसा

एनडीए ने जहां सवर्णों पर अपना भरोसा जताया है। वहीं महागठबंधन ने पिछड़ी जाति पर अपना भरोसा जताया है। पहले चरण में होने वाले 121 सीटों पर चुनाव में महागठबंधन ने सबसे ज्यादा पिछड़ों को 60 सीटों पर अपना प्रत्याशी बनाया है। आरेजडी ने पिछड़ों में भी सबसे ज्यादा यादवों पर भरोसा जाताया है। 60 में 34 सीटों पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशी दिए हैं। वामदल ने 03, कांग्रेस ने 02 और एक सीट पर सीपीआई ने अपने यादव प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। इसी प्रकार से 08 सीटों पर महागठबंधन ने मुस्लिमों को पहले चरण में प्रत्याशी बनाया है। इसमें आरजेडी ने 06 और कांग्रेस ने 01 और वामदलों ने एक सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं।

महागठबंधन में किसको कितने टिकट मिलें

सवर्णआरजेडीकांग्रेसवामदलवीआईपीआआईपीकुल
राजपूत050001000006
भूमिहार050501000011
ब्राह्मण020400000006
कायस्थ000000000000
पिछड़ाआरजेडीकांग्रेसवामदलवीआईपीआआईपी60
यादव340203010040
कुर्मी000101000002
कोयरी060103000010
तांती-पान000000000202
अति पिछड़ाआरजेडीकांग्रेसवामदलवीआईपीआआईपी11
तेली010000000001
चौरसिया010000000001
मल्लाह010100040006
बेलदार000100000001
चंद्रवंशी000101000002
अनुसूचित जातिआरजेडीकांग्रेसवामदलवीआईपीआआईपी19
पासवान020104000008
रविदास010304000008
मुसहर010000000001
चौपाल010000000001
पासी010001000002
मुस्लिम060101000008

