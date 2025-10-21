बिहार विधानसभा चुनाव: पहले चरणें में एनडीए ने सवर्णों पर और महागठबंधन ने पिछड़ों पर जताया भरोसा

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ने लगी है। एनडीए और महागठबंधन में पहले चरण को लेकर टिकटों का बंटवारा हो चुका है। दोनों गठबंधनों ने अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से सामाजिक समीकरण को विस्तार देने की कोशिश की है। दोनों ओर से अभी तक घोषित कैंडिडेट लिस्ट में इसकी बानगी है। एनडीए ने पहले चरण में सवर्णों पर भरोसा जताया है जबकि महागठबंधन ने पिछड़ा और अतिपिछड़ा पर भरोसा जताया है। पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव होने हैं। 121 में सीटों में से एनडीए ने 48 सीटों पर सवर्णो को टिकट दिया है। जबकि महागठबंधन ने 121 में 71 सीटों पर पिछड़ा और अति पिछड़ा को प्रत्याशी बनाया है।
महागठबंधन ने पहले चरण में 08 मुस्लिम प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि एनडीए की पहले चरण की लिस्ट में कोई मुस्लिम को अपना प्रत्याशी नहीं बनाया है। आरजेडी ने पहले चरण में सबसे ज्यादा माई समीकरण पर भरोसा जताया है। आरजेडी की ओर से जारी 51 सीटों 34 यादव और 06 मुस्लिम हैं। जबकि पहले चरण में एनडीए ने 08 यादवों को चुनाव मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने 02 सीट पर यादव प्रत्याशी उतारे हैं।
कांग्रेस बिहार में अपनी खोयी जमीन पाने की कवायद में लगी है। इसको लेकर पार्टी की ओर से अपने परंपरागत वोट बैंक सवर्ण, मुसलमान तथा दलित समाज पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। इसके साथ ही पार्टी ने पिछड़ा-अति पिछड़ा वर्ग को भी तरजीह दी है। अपने कोर वोट बैंक मुस्लिमों को भी अपना उम्मीदवार बनाया है। बिहार में पहली बार चुनाव लड़ रही जन सुराज ने पहले चरण के चुनाव में सबसे ज्यादा सवर्णों पर भरोसा जताया है। पार्टी ने सवर्णो में सबसे ज्यादा 20 भूमिहारों को टिकट दिया है। इसी प्रकार से नौ पिछड़ों को टिकट दिया है।
|सवर्ण
|बीजेपी
|जदयू
|लोजपा
|हम
|रालोमो
|कुल
|राजपूत
|12
|06
|02
|00
|00
|20
|भूमिहार
|08
|06
|03
|00
|00
|00
|ब्राह्मण
|08
|02
|00
|00
|00
|00
|कायस्थ
|01
|00
|00
|00
|00
|00
|पिछड़ा
|बीजेपी
|जदयू
|लोजपा
|हम
|रालोमो
|39
|यादव
|02
|03
|03
|00
|00
|00
|कुर्मी
|03
|10
|00
|00
|00
|00
|कोयरी
|03
|08
|00
|00
|01
|12
|वैश्य
|04
|00
|01
|00
|01
|06
|अति पिछड़ा
|बीजेपी
|जदयू
|लोजपा
|हम
|रालोमो
|14
|धानुक
|01
|03
|00
|00
|00
|04
|चौरसिया
|01
|00
|00
|00
|00
|01
|मल्लाह
|01
|02
|00
|00
|00
|03
|कलवार
|00
|01
|00
|00
|00
|01
|तेली/कानू
|02
|03
|00
|00
|00
|05
|अनुसूचित जाति
|बीजेपी
|जदयू
|लोजपा
|हम
|रालोमो
|19
|पासवान
|03
|01
|03
|00
|00
|07
|रविदास
|00
|05
|00
|00
|00
|05
|मुसहर
|00
|00
|00
|04
|00
|04
|धोबी
|00
|01
|01
|00
|00
|02
|पासी
|00
|01
|00
|00
|00
|01
|मुस्लिम
|00
|00
|00
|00
|00
|00
एनडीए ने जहां सवर्णों पर अपना भरोसा जताया है। वहीं महागठबंधन ने पिछड़ी जाति पर अपना भरोसा जताया है। पहले चरण में होने वाले 121 सीटों पर चुनाव में महागठबंधन ने सबसे ज्यादा पिछड़ों को 60 सीटों पर अपना प्रत्याशी बनाया है। आरेजडी ने पिछड़ों में भी सबसे ज्यादा यादवों पर भरोसा जाताया है। 60 में 34 सीटों पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशी दिए हैं। वामदल ने 03, कांग्रेस ने 02 और एक सीट पर सीपीआई ने अपने यादव प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। इसी प्रकार से 08 सीटों पर महागठबंधन ने मुस्लिमों को पहले चरण में प्रत्याशी बनाया है। इसमें आरजेडी ने 06 और कांग्रेस ने 01 और वामदलों ने एक सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं।
|सवर्ण
|आरजेडी
|कांग्रेस
|वामदल
|वीआईपी
|आआईपी
|कुल
|राजपूत
|05
|00
|01
|00
|00
|06
|भूमिहार
|05
|05
|01
|00
|00
|11
|ब्राह्मण
|02
|04
|00
|00
|00
|06
|कायस्थ
|00
|00
|00
|00
|00
|00
|पिछड़ा
|आरजेडी
|कांग्रेस
|वामदल
|वीआईपी
|आआईपी
|60
|यादव
|34
|02
|03
|01
|00
|40
|कुर्मी
|00
|01
|01
|00
|00
|02
|कोयरी
|06
|01
|03
|00
|00
|10
|तांती-पान
|00
|00
|00
|00
|02
|02
|अति पिछड़ा
|आरजेडी
|कांग्रेस
|वामदल
|वीआईपी
|आआईपी
|11
|तेली
|01
|00
|00
|00
|00
|01
|चौरसिया
|01
|00
|00
|00
|00
|01
|मल्लाह
|01
|01
|00
|04
|00
|06
|बेलदार
|00
|01
|00
|00
|00
|01
|चंद्रवंशी
|00
|01
|01
|00
|00
|02
|अनुसूचित जाति
|आरजेडी
|कांग्रेस
|वामदल
|वीआईपी
|आआईपी
|19
|पासवान
|02
|01
|04
|00
|00
|08
|रविदास
|01
|03
|04
|00
|00
|08
|मुसहर
|01
|00
|00
|00
|00
|01
|चौपाल
|01
|00
|00
|00
|00
|01
|पासी
|01
|00
|01
|00
|00
|02
|मुस्लिम
|06
|01
|01
|00
|00
|08
