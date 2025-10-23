इनसाइड स्टोरी: कांग्रेस ने आखिर क्यों RJD के सामने डाले हथियार? पढ़िए तेजस्वी को CM फेस बनाने के पीछे की कहानी

आरजेडी के सीनियर नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पिछले कई दिनों से कांग्रेस से तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने के लिए दबाव बना रहे थे। वे कांग्रेस से तेजस्वी यादव के नाम सहमति चाह रहे थे। लेकिन, कांग्रेस इस मुद्दे को टाल रही थी। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव बाद विधायक दल की बैठक में इसपर चर्चा होगी। कांग्रेस और आरजेडी के बीच इस मुद्दे पर जब खटपट शुरू हुई तो आरजेडी ने बिना सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा के अपने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिए। इसके बाद कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दिया। इससे नाराज आरजेडी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ भी अपने प्रत्याशी उतार दिए। इस प्रकरण के बाद कांग्रेस ने पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से लिया। कांग्रेस ने बंद हो गई बातचीत को फिर से आगे बढ़ाया।