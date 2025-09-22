Patrika LogoSwitch to English

पटना

Mahila Rojgar Yojana महिलाओं के मोबाइल की आज बजेगी घंटी, खाते में आएंगे 10,000 करोड़ रुपये

Mahila Rojgar Yojana नीतीश सरकार आज (सोमवार) महिला रोजगार योजना की पहली किस्त महिलाओं के आकांउट में ट्रांसफर कर रही है। जो लोग अभी तक इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन नहीं किया है वे महिलायें ऑनलाइन और ऑफ लाइन दोनों तरह से इसके लिए आवेदन कर सकती है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 22, 2025

Mahila Rojgar Yojana
महिला रोजगार योजना के लिए सरकार आज देगी पैसा।

Mahila Rojgar Yojana 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं के खाते में आज (सोमवार) बिहार की नीतीश सरकार पहली किस्‍त की राशि डालेगी। महिलाओं के खाते में दस हजार का राशि भेजने के लिए सरकार ने कुल 5000 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले के बाद लाखों महिलाएं स्वरोजगार शुरू करने में एक बड़ी मदद मिलेगी। उन महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा जिनका पहले से अपना व्‍यवसाय चल रहा है। वे अपना व्यवसाय को इस राशि से आगे बढ़ा पाएंगी। महिलाओं के बैंक खातों में यह पैसा डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। डायरेक्‍ट कैश ट्रांसफर सोमवार की सुबह 11:00 बजे होगा। राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम का सरकार सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण करने का भी निर्णय लिया है।

सरकार की बड़ी तैयारी

ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने इसको लेकर बिहार के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि वे बिहार के 38 जिले में संकुल स्तरीय संघ और ग्राम संगठन स्तर पर इसे उत्सव के तौर पर मनाया जाए। सरकार के इस फैसले के बाद इस कार्यक्रम को लेकर व्याप्क स्तर पर तैयारी की गई है।

1 करोड़ महिलाओं ने किया है आवेदन

महिला रोजगार योजना को लेकर जीविका स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) से जुड़ी एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने अपना आवेदन किया है। सरकार इनके खाते में आज योजना की पहली किस्त 10 हजार डाल रही है। सरकार की ओर से ये राशि महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने, छोटे-मोटे बिजनेस शुरू करने या वर्तमान में चल रहे व्यवसायों को बढ़ाने में सहायता के उद्देश्य से दी जा रही है।1.05 करोड़ जीविका दीदियों ने अब तक इसके लिए आवेदन किया है। इसी प्रकार करीब 1.40 लाख से अधिक महिलाओं ने समूह से जुड़ने के लिए आवेदन किया है।

18 तरह के काम कर सकते हैं

बिहार सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 18 तरह के काम शुरू करने पर आर्थिक मदद कर रही है। इस योजना में पहली किस्त के रूप में इसी महीने 10,000 रुपये लाभार्थियों के खाते में सरकार भेज देगी। इसके बाद स्कीम के तहत 2 लाख रुपये तक का लोन भी मिल सकता है। दिशानिर्देश में परिवार की परिभाषा को अच्छे से बताया गया है ताकि किसी भी तरह की कन्फ्यूजन न हो।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया-

महिला रोजगार योजना के लिए शहरी क्षेत्र की महिला ऑनलाइन भी आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल विकसित किया गया है। पात्र महिलाओं का इस पोर्टल पर आधार नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया-

ग्रामीण क्षेत्र की महिला का महिला रोजगार योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन होगा। जीविका की ओर से मार्गदर्शिका जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार ग्रामीण महिलाओं को संकुल स्तरीय संघ के पास आवेदन करना होगा। ग्राम संगठन की ओर से विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी पात्र महिलाओं से आवेदन भरे जायेंगे। फिर इन्हें प्रखंड कार्यालय पहुंचाया जाएगा।

