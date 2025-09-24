Patrika LogoSwitch to English

Mahila Rojgar Yojana पीएम मोदी नवरात्रि में महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करेंगे 10 हजार, जानें कैसे मिलेगा योजना का लाभ?

Mahila Rojgar Yojana बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा में अब कुछ दिन बचे हैं। चुनाव आयोग 30 सितंबर के बाद कभी भी बिहार में चुनाव की घोषणा कर सकती है। इससे पहले बिहार में एनडीए अपनी जीत पक्की करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं के खाते में 10 हजार रूपये भेजने की तैयारी कर रहा है

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 24, 2025

Mahila Rojgar Yojana
फूलन कुमारी। फोटो आईपीआरडी

Mahila Rojgar Yojana बेगूसराय की रहने वाली 29 वर्षीया फूलन कुमारी बहुत उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि के लाभार्थी के रुप में फूलन कुमारी का भी नाम चयनित हुआ है। फूलन उन 75 लाख महिलाओं में से एक हैं, जिन्हें 26 सितबंर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऑनलाइन 10-10 हजार रु की राशि सीधी हस्तान्तरित करेंगी। फूलन कहती हैं कि वे इस राशि से कपड़े की दूकान खोलेंगी।

फूलन ने बताया पैसे का क्या करेंगे

फूलन कहती हैं कि सरकार से मिलने वाली राशि अपने व्यवसाया को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ताकि अपने 3 बच्चों के पढ़ाई-लिखाई एवं जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। फूलन के पति भी इस योजना में अपनी पत्नी का नाम आने से बेहद प्रसन्न हैं, कहते हैं, मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है। मैं भी अपनी पत्नी के व्यवसाय को बढ़ाने में सहयोग करुंगा। दोनों दंपति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस योजना के लिए धन्यवाद देते हैं।

बांका की चुन्नी देवी को भी मिलेगा 10 हजार

बांका की चुन्नी देवी को मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 10 हजार रूपया मिलेगा। चुन्नी देवी 75 लाख महिलाओं में से एक हैं, जिन्हें स्वरोजगार के लिए 26 सितबंर को 10 हजार की राशि मिलने जा रही है। वे कहती हैं कि इस राशि से श्रृंगार का दूकान खोंलेगी और अपने परिवार के लिए भरण-पोषण में सहायक बनेंगी। मतलब साफ है कि आर्थिक सहायता की यह राशि कई परिवारों के लिए सिर्फ पैसे का लेन-देन नहीं, बल्कि भविष्य की नई शुरुआत है। फूलन कुमारी हो या चुन्नी देवी, हर महिला की आंखों में अब आत्मनिर्भरता का सपना है और उनके घरों में परिवर्तन की नई किरण दिखाई दे रही है।

रोजगार योजना का महत्व

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके माध्यम से यह राशि लाभार्थियों को दी जा रही है, बिहार सरकार की उन महत्वाकांक्षी योजनाओं में से है, जिनका लक्ष्य ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। योजना के तहत महिलाओं को बीज पूंजी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वे छोटे व्यवसाय जैसे कपड़े की दुकान, ब्यूटी पार्लर, सिलाई सेंटर, डेयरी, पापड़-अचार निर्माण, मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर आदि शुरू कर सकें।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया-

महिला रोजगार योजना के लिए शहरी क्षेत्र की महिला ऑनलाइन भी आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल विकसित किया गया है। पात्र महिलाओं का इस पोर्टल पर आधार नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया-

ग्रामीण क्षेत्र की महिला का महिला रोजगार योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन होगा। जीविका की ओर से मार्गदर्शिका जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार ग्रामीण महिलाओं को संकुल स्तरीय संघ के पास आवेदन करना होगा। ग्राम संगठन की ओर से विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी पात्र महिलाओं से आवेदन भरे जायेंगे। फिर इन्हें प्रखंड कार्यालय पहुंचाया जाएगा।

