Mahila Rojgar Yojana पीएम मोदी नवरात्रि में महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करेंगे 10 हजार, जानें कैसे मिलेगा योजना का लाभ?

बांका की चुन्नी देवी को मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 10 हजार रूपया मिलेगा। चुन्नी देवी 75 लाख महिलाओं में से एक हैं, जिन्हें स्वरोजगार के लिए 26 सितबंर को 10 हजार की राशि मिलने जा रही है। वे कहती हैं कि इस राशि से श्रृंगार का दूकान खोंलेगी और अपने परिवार के लिए भरण-पोषण में सहायक बनेंगी। मतलब साफ है कि आर्थिक सहायता की यह राशि कई परिवारों के लिए सिर्फ पैसे का लेन-देन नहीं, बल्कि भविष्य की नई शुरुआत है। फूलन कुमारी हो या चुन्नी देवी, हर महिला की आंखों में अब आत्मनिर्भरता का सपना है और उनके घरों में परिवर्तन की नई किरण दिखाई दे रही है।