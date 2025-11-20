CM Nitish Kumar Oath Ceremony में मैथिली ठाकुर और मनोज तिवारी करेंगे परफ़ॉर्म, लिट्टी-चोखा, मखाने का भी मिलेगा स्वाद

CM Nitish Kumar Oath Ceremony नीतीश कुमार आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। इस अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य तैयारियाँ की गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले विशेष मेहमानों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा बिहारी व्यंजनों की व्यवस्था की गई है। बुधवार को नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफ़ा सौंपते हुए नई एनडीए सरकार के गठन का दावा पेश किया था। इससे पहले एनडीए विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना गया था।