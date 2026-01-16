यादव जी वाला वल्गर गाना नहीं, कृष्ण जी का भजन गाओ… तेज प्रताप ने महिला सिंगर को लगाई डांट, वीडियो वायरल

तेज प्रताप यादव की ओर से आयोजित दही चूड़ा भोज में लालू प्रसाद समेत कई दिग्गज नेता और मंत्री भी पहुंचे थे। तेज प्रताप के इस भोज की काफी चर्चा हुई। लालू प्रसाद ने इस भोज में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बेटे से कोई नाराजगी नहीं है। वो परिवार के साथ ही आकर रहें। तेज प्रताप यादव की ओर से आयोजित दही-चूड़ा भोज में पहुंचे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए ये बातें कही थी। 25 मई को RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद ने अपने बड़े बेटे तेजप्रताप को पार्टी और घर से छह वर्षो के लिए बाहर निकाल दिया था। लेकिन, आज तेज प्रताप यादव के दही-चूड़ा भोज में लालू प्रसाद की मौजूदगी को परिवारिक एकजुटता के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।