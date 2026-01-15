दही-चूड़ा भोज पर भी बंटा ही रहा लालू परिवार, मां और भाई-बहन ने बनाई दूरी तो इमोशनल हुए तेजप्रताप

भोज में निमंत्रण के बाद भी मां राबड़ी देवी, भाई तेजस्वी यादव और बहनें नहीं आईं। दिन में ही भोज समाप्त होने के बाद भी तेज प्रताप की देर रात तक निगाहें दरवाजे की ओर टिकी रहीं। लेकिन, मां , भाई और बहनों में से कोई नहीं आया। भोज के बाद तेजप्रताप ने इमोशनल पोस्‍ट भी शेयर किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेज प्रताप दही- चूड़ा भोज पर पिता लालू प्रसाद के आने को “ऐतिहासिक मिलन” बताया। उन्होंने लिखा कि लंबे समय बाद पिता से मिलना उनके लिए आशीर्वाद से कम नहीं है और यह मिलन उन्हें नई ऊर्जा देगा।