Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

बिहार में मेट्रो से लेकर 4 लेन हाइवे तक, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने NDA की योजनाओं का किया बखान, विपक्ष पर कड़ा प्रहार

पीयूष गोयल ने पटना में बिहार चुनाव को लेकर कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिलेगी। साथ ही मोकामा-मुंगेर हाईवे, भागलपुर-दुमका मार्ग और बिहार मेट्रो जैसी बड़ी परियोजनाओं का जिक्र किया।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 11, 2025

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल गुरुवार को राजधानी पटना पहुंचे। जहां उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस में बिहार में आगामी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को विकास की नई ऊँचाइयों पर ले जा रही है। प्रेस कांफ्रेंस में विधान पार्षद संजय मयूख सहित NDA के अन्य नेता भी मौजूद थे।

हर क्षेत्र में विकास हमारी प्राथमिकता - पीयूष गोयल

पीयूष गोयल ने कहा, “हर क्षेत्र में विकास ही हमारी प्राथमिकता है। बिहार में NDA के सभी घटक दल मिलकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता NDA को ऐतिहासिक विजय दिलाने जा रही है।” उन्होंने बिहार को मिल रही बड़ी सौगातों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “मोकामा-मुंगेर 4 लेन हाइवे 4,500 करोड़ की लागत से बन रहा है। साथ ही भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट मार्ग को डबल करने का काम चल रहा है। इसके अलावा बिहार में मेट्रो सेवा शुरू होने जा रही है। ये बड़े उपहार बिहार की जनता को मिल रहे हैं।”

ये भी पढ़ें

Land For Job Scam: लालू-तेजस्वी पर आरोप तय होंगे या नहीं? कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
पटना
राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव

लाखों लोगों को मिली नौकरी

प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल का जिक्र करते हुए गोयल ने कहा कि 2014 में देश की कमान संभालने के बाद मोदी सरकार गरीबों, वंचितों और पीड़ितों के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि जीएसटी में बड़े बदलाव कर रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं को सस्ता किया गया है और केंद्र व राज्य सरकार ने मिलकर लाखों लोगों को सरकारी नौकरियाँ दी हैं।

विपक्ष पर जोरदार वार

विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, “विपक्ष पूरी तरह फेल है, दिशाहीन है और हार की सच्चाई समझ चुका है। अब हार के कारण ढूँढे जा रहे हैं। पीएम मोदी की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई, जिसकी मैं निंदा करता हूं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जान लें, मोदी परिवार के खिलाफ कितना भी कुछ कहें, जनता आपके झांसे में नहीं आने वाली।”

नेपाल के हाल पर भी बोले

नेपाल में चल रहे संकट पर उन्होंने कहा, “विदेश मंत्रालय पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। कल ही वहां के एम्बेसडर से बात हुई है। सभी को सुरक्षित लाने की कोशिश की जा रही है। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। भारत ने हमेशा अपने नागरिकों को सुरक्षित लौटाने का ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है।”

नीतीश के नेतृत्व में जनता की सेवा करेगा एनडीए

अंत में महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, “सीएम फेस की घोषणा हो या न हो, नीतीश कुमार के सामने किसी का फेस काम नहीं करेगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एक बार फिर सरकार बनेगी और NDA जनता की सेवा करेगा।”

ये भी पढ़ें

बिहार में सुबह-सुबह SVU की बड़ी कार्रवाई, तीन जिलों में शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के ठिकानों पर छापेमारी
पटना
SVU RAID

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

11 Sept 2025 01:57 pm

Published on:

11 Sept 2025 01:55 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार में मेट्रो से लेकर 4 लेन हाइवे तक, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने NDA की योजनाओं का किया बखान, विपक्ष पर कड़ा प्रहार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.