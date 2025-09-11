बिहार में मेट्रो से लेकर 4 लेन हाइवे तक, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने NDA की योजनाओं का किया बखान, विपक्ष पर कड़ा प्रहार

पीयूष गोयल ने कहा, “हर क्षेत्र में विकास ही हमारी प्राथमिकता है। बिहार में NDA के सभी घटक दल मिलकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता NDA को ऐतिहासिक विजय दिलाने जा रही है।” उन्होंने बिहार को मिल रही बड़ी सौगातों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “मोकामा-मुंगेर 4 लेन हाइवे 4,500 करोड़ की लागत से बन रहा है। साथ ही भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट मार्ग को डबल करने का काम चल रहा है। इसके अलावा बिहार में मेट्रो सेवा शुरू होने जा रही है। ये बड़े उपहार बिहार की जनता को मिल रहे हैं।”