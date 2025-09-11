बिहार में मेट्रो से लेकर 4 लेन हाइवे तक, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने NDA की योजनाओं का किया बखान, विपक्ष पर कड़ा प्रहार

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल गुरुवार को राजधानी पटना पहुंचे। जहां उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस में बिहार में आगामी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को विकास की नई ऊँचाइयों पर ले जा रही है। प्रेस कांफ्रेंस में विधान पार्षद संजय मयूख सहित NDA के अन्य नेता भी मौजूद थे।
पीयूष गोयल ने कहा, “हर क्षेत्र में विकास ही हमारी प्राथमिकता है। बिहार में NDA के सभी घटक दल मिलकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता NDA को ऐतिहासिक विजय दिलाने जा रही है।” उन्होंने बिहार को मिल रही बड़ी सौगातों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “मोकामा-मुंगेर 4 लेन हाइवे 4,500 करोड़ की लागत से बन रहा है। साथ ही भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट मार्ग को डबल करने का काम चल रहा है। इसके अलावा बिहार में मेट्रो सेवा शुरू होने जा रही है। ये बड़े उपहार बिहार की जनता को मिल रहे हैं।”
प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल का जिक्र करते हुए गोयल ने कहा कि 2014 में देश की कमान संभालने के बाद मोदी सरकार गरीबों, वंचितों और पीड़ितों के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि जीएसटी में बड़े बदलाव कर रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं को सस्ता किया गया है और केंद्र व राज्य सरकार ने मिलकर लाखों लोगों को सरकारी नौकरियाँ दी हैं।
विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, “विपक्ष पूरी तरह फेल है, दिशाहीन है और हार की सच्चाई समझ चुका है। अब हार के कारण ढूँढे जा रहे हैं। पीएम मोदी की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई, जिसकी मैं निंदा करता हूं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जान लें, मोदी परिवार के खिलाफ कितना भी कुछ कहें, जनता आपके झांसे में नहीं आने वाली।”
नेपाल में चल रहे संकट पर उन्होंने कहा, “विदेश मंत्रालय पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। कल ही वहां के एम्बेसडर से बात हुई है। सभी को सुरक्षित लाने की कोशिश की जा रही है। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। भारत ने हमेशा अपने नागरिकों को सुरक्षित लौटाने का ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है।”
अंत में महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, “सीएम फेस की घोषणा हो या न हो, नीतीश कुमार के सामने किसी का फेस काम नहीं करेगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एक बार फिर सरकार बनेगी और NDA जनता की सेवा करेगा।”