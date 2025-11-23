मध्य प्रदेश से पढ़ाई करने पटना आई थी लड़की… फंस गई देह व्यापार के दलदल में, रेड-लाइट एरिया से भागकर सुनाई कहानी

मध्यप्रदेश की रहने वाली 23‑साल की पीड़िता ने पुलिस को बताया कि एक महीने पहले मैं मध्य प्रदेश से पटना कोचिंग करने आई थी। पढ़ाई के साथ रहने‑खाने का खर्च वहन करने के उद्देश्य से काम की तलाश में कई लोगों से मिली थी। इसी क्रम में में मेरी मुलाकात एक मॉल में काम करने वाली दो लड़कियों से हुई, जिसने नौकरी दिलाने का झांसा दिलाया और बिशनपुर ले गई। इसके बाद उसने मुझे रेडलाइट में बेच दिया। यह मुझे पता भी नहीं चला। मुझे इसकी जानकारी तब हुई जब मुझे बहादुरगंज के प्रेम नगर स्थित रेडलाइट एरिया में जबरन देह व्यापार कराया जाने लगा।