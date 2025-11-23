मध्य प्रदेश से पढ़ाई करने पटना आई थी लड़की… फंस गई देह व्यापार के दलदल में, रेड-लाइट एरिया से भागकर सुनाई कहानी

देह व्यापार (IANS)
मध्य प्रदेश से पटना में कोचिंग करने आई एक लड़की को दलालों ने रेड‑लाइट एरिया में बेच दिया। इस मामले का खुलासा होने के बाद बिहार पुलिस के अधिकारियों ने तीन और लड़कियों को रेड‑लाइट एरिया से मुक्त कराया है। पीड़ित लड़कियों ने पुलिस को बताया कि किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना क्षेत्र के प्रेमनगर रेड‑लाइट एरिया में बड़ी संख्या में लड़कियों को बहला‑फुसलाकर लाया जा रहा है। देह‑व्यापार के दलदल में फंसी एक युवती यहाँ से भागने के बाद पुलिस को इस जगह की कहानी सुनाई।
मध्यप्रदेश की रहने वाली 23‑साल की पीड़िता ने पुलिस को बताया कि एक महीने पहले मैं मध्य प्रदेश से पटना कोचिंग करने आई थी। पढ़ाई के साथ रहने‑खाने का खर्च वहन करने के उद्देश्य से काम की तलाश में कई लोगों से मिली थी। इसी क्रम में में मेरी मुलाकात एक मॉल में काम करने वाली दो लड़कियों से हुई, जिसने नौकरी दिलाने का झांसा दिलाया और बिशनपुर ले गई। इसके बाद उसने मुझे रेडलाइट में बेच दिया। यह मुझे पता भी नहीं चला। मुझे इसकी जानकारी तब हुई जब मुझे बहादुरगंज के प्रेम नगर स्थित रेडलाइट एरिया में जबरन देह व्यापार कराया जाने लगा।
देह व्यापार के दलदल में फंसी पीड़िता गुरूवार की रात में अर्धनग्न अवस्था में यहां से किसी तरह फरार हो गई। किसी तरह वह शहर के ठाकुरगंज बहादुरगंज मुख्य मार्ग एनएच 327 पर स्थित आर हुसैन चौक पहुंची। यहां पर उसकी मुलाकात नगर पार्षद प्रतिनिधि वसीकूर रहमान से हुई। वो उसकी मदद से पुलिस तक पहुंची।
मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की रहने वाली पीड़ता ने पुलिस को बताय कि उसे जबरन देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया गया था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पीड़िता की निशानदेही पर तीन अन्य युवतियों को देह व्यापार के धंधे से मुक्त कराया है।
बहादुरगंज थाना की पुलिस का कहना है कि पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और युवतियों को जबरन देह व्यापार के धंधे में धकेलने वाले आरोपियों की शिनाख्त कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। बहादुरगंज ठाकुरगंज मुख्य मार्ग दारुल उलूम चौक के पास स्थित प्रेम नगर रेडलाइट एरिया में वर्षो से जबरन देह व्यापार का धंधा चल रहा है। बीते कई सालों से धड़ल्ले से यहां पर भोली-भाली युवतियों और किशोरियों से जबरन देह व्यापार कराया जाता है।
