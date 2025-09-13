महिला मुखिया का घर या अपराध का अड्डा? घर से करोड़ों की लग्जरी कारें और हथियारों का जखीरा बरामद, बिहार में बड़ा मामला आया सामने

पुलिस अधीक्षक (एसपी) स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में सदर-1 डीएसपी दिलीप कुमार, सदर-2 डीएसपी जितेश पांडेय, साइबर डीएसपी अभिनव परासर सहित सात थानों की पुलिस टीम ने छापेमारी की। जांच के दौरान पुलिस को एक कार्बाइन, एक राइफल, पाँच पिस्टल, 100 से अधिक कारतूस, और सात लग्जरी गाड़ियाँ मिलीं। बरामद गाड़ियों की कीमत लगभग दो करोड़ रुपये आंकी गई है। एसपी ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई कुख्यात अपराधी कमरुद्दीन अंसारी उर्फ ‘ढोलकिया’ के खिलाफ की गई, जो फरजाना अंसारी के पति हैं और जिनके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी सहित 21 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।