पटना

पटना में नेपाली युवती से बस में दो दिनों तक दरिंदगी, आरोपी ड्राइवर की तलाश में पुलिस की छापेमारी शुरू

नेपाली लड़की के साथ पटना में दरिंदगी को लेकर पटना पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि आरोपी की पहचान कर ली गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 07, 2025

Representative Image

पटना में नेपाली युवती के साथ दरिंदगी का एक मामला सामने आया है। पुलिस पीड़ित लड़की के बयान पर एफआईआर कर आरोपी की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि पीड़ित लड़की घर से नाराज होकर सबसे पहले सिलीगुड़ी आयी। फिर वो वहां से पटना पहुंची थी। पटना में ही उसके साथ एक प्राइवेट बस चालक दो दिनों तक उसके साथ दरिंदगी करने के बाद छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता की उम्र 25 वर्ष के आस पास बताई जा रही है।

पुलिस ने शुरू की जांच

पटना पुलिस की ओर आरोपी बस ड्राइवर के लेकर कुछ बताने से इंकार कर दिया। लेकिन सूत्रों का कहना है कि आरोपी ड्राइवर दिल्ली का रहने वाला है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पीड़ित लड़की ने पुलिस को बताया कि नेपाल परिवार के लोगों से अनबन होने पर घर से भागकर सबसे पहले पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंची। वहां से ट्रेन पकड़कर दो दिन पहले पटना आई थी।

नौकरी का झांसा देकर अपने साथ ले गया

पीड़ित लड़की ने पुलिस को बताया कि पटना स्टेशन के बाहर निकलते ही मेरी आरोपी बस ड्राइवर से मुलाकात हुई। उसने मुझे नौकरी का झांसे देकर एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में बीसैप-1 कैंपस के पास ले गया। पीड़िता ने बताया कि वहां पर आरोपी बस ड्राइवर ने दो दिनों तक बस के अंदर ही मेरे साथ रेप किया। पीड़िता का आरोप है कि ड्राइवर ने उसके पैसे और मोबाइल फोन भी ले लिया था।

पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज

पीड़िता ने कहा कि किसी तरह उसके चंगुल से भागकर बाहर आई। बाहर बीसैप जवानों से अपनी आपबीती बताई। उनकी मदद से पुलिस तक पहुंची। पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी फरार बताया जा रहा है। उसकी पहचान कर ली गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

#Crime

Updated on:

07 Aug 2025 11:58 am

Published on:

07 Aug 2025 11:45 am

