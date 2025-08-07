पटना में नेपाली युवती से बस में दो दिनों तक दरिंदगी, आरोपी ड्राइवर की तलाश में पुलिस की छापेमारी शुरू

पटना में नेपाली युवती के साथ दरिंदगी का एक मामला सामने आया है। पुलिस पीड़ित लड़की के बयान पर एफआईआर कर आरोपी की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि पीड़ित लड़की घर से नाराज होकर सबसे पहले सिलीगुड़ी आयी। फिर वो वहां से पटना पहुंची थी। पटना में ही उसके साथ एक प्राइवेट बस चालक दो दिनों तक उसके साथ दरिंदगी करने के बाद छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता की उम्र 25 वर्ष के आस पास बताई जा रही है।