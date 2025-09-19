Flood News: नेपाल में बारिश से बिहार में बाढ़, मनोर नदी का बांध टूटा, गर्भवती महिला समेत दो दर्जन लोग फंसे

राहत सामग्री का वितरण की प्रक्रिया कराया जा रहा है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया है कि फिलहाल बांध की मरम्मत का काम चल रहा है। बरसात के बाद स्थायी पक्का बांध बनाया जाएगा। गंडक बराज से गुरुवार को 1.88 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। मौसम विभाग की ओर से अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने जल संसाधन विभाग को हाई-अलर्ट पर रखा है और ग्रामीणों से ऊंचे स्थानों पर रहने, गहरे पानी से दूर रहने की अपील की है।