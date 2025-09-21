बिहार को एक और बड़ा तोहफा, NH-322 होगा अपग्रेड, पुल–कल्वर्ट–बस लेन सब शामिल

बिहार के समस्तीपुर और दरभंगा जिलों को केंद्र सरकार ने एक बड़ा तोहफ़ा दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बासुदेवपुर (समस्तीपुर) से दिलाही (दरभंगा) तक 23.95 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग-322 के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 225.66 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। यह परियोजना क्षेत्रीय संपर्क को मज़बूत करने, यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिहाज़ से बेहद अहम मानी जा रही है। कार्य 2027 तक पूरा होगा और इसके बाद पांच सालों तक मेंटेनेंस का काम भी जारी रहेगा।