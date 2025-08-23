बिहार SIR: चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट पर राजनीतिक दल नहीं दिखा रहे दिलचस्पी, अब तक मिले नौ आपत्तियां

व्यक्तिगत स्तर पर मतदाताओं से प्राप्त कुल आवेदनों में से, 7,367 का निपटारा निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा कर दिया गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि भाकपा (माले) लिबरेशन एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने अब तक मसौदा मतदाता सूची से संबंधित नौ शिकायतें दर्ज की हैं। आयोग ने आगे कहा कि बार-बार अपील के बावजूद, राजनीतिक दलों ने संशोधन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया है। जबकि दावे और आपत्तियों की अवधि 1 अगस्त से शुरू हुई थी, 1 सितंबर तक ही जारी रहेगा। 1 अगस्त से अब तक, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू होने के बाद 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले 2,83,042 नए मतदाताओं ने मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन किया है।