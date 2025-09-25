बिहार विधानसभा चुनाव: NDA कार्यकर्ता सम्मेलन में नीतीश और चिराग की पार्टी के कार्यकर्ता भिड़े; फायरिंग की सूचना पर मची भगदड़

प्रभात किरण और कोमल सिंह के बीच मंच पर भी तीखी नोकझोंक हुई। हंगामा के बीच टेबल भी पलट दिया गया। हंगामा इतना बढ़ गया कि आस पास के थाने की पुलिस भी आ गई। पूरे मामले को शांत करवाने में उनको काफी मशक्त करने पड़े। इसी बीच भगदड़ मचने से हंगामा बढ़ता चला गया। कार्यक्रम स्थल पर फूल ले जा रहे जेसीबी को भीड़ ने रोक लिया और फूल फेंक दिया। हंगामा शांत होने के बाद फिर कुछ देर बाद भी बैठक हुई। लेकिन विभिन्न गुटों के कार्यकर्ता अपने चहेते नेता का तख्ती लिए नारेबाजी करते दिखे।