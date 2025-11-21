Bihar New Cabinet: नीतीश मंत्रिमंडल के 26 में से 12 दागी, बीजेपी कोटे के 14 मंत्री में 09 पर आपराधिक केस

बिहार डिप्टी CM सम्राट चौधरी (IANS)
Bihar New Cabinet: नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ दो डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी ने भी शपथ ली। नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में कुल 26 मंत्री हैं, जिनमें से 12 पर आपराधिक केस दर्ज हैं। सबसे अधिक आपराधिक केस बीजेपी कोटे के मंत्रियों पर हैं। बीजेपी कोटे से नीतीश सरकार में दो डिप्टी सीएम समेत 14 मंत्री हैं, जिनमें से 9 पर आपराधिक केस दर्ज हैं। जदयू, हम और लोजपा(आर) के एक‑एक मंत्रियों पर आपराधिक केस दर्ज है। मंत्रिमंडल में सबसे अधिक पढ़े‑लिखे मंत्री अशोक चौधरी, दिलीप जायसवाल और संतोष सुमन हैं, जिन्होंने पीएच.डी. की हुई है। जबकि नारायण प्रसाद सबसे कम शिक्षा‑प्राप्त हैं, उन्होंने केवल 10वीं तक पढ़ाई की है।
|नाम
|पार्टी
|आपराधिक केसों की संख्या
|सम्राट चौधरी
|BJP
|02
|डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल
|BJP
|03
|मदन सहनी
|BJP
|01
|नितीन नवीन
|BJP
|05
|राम कृपाल यादव
|BJP
|02
|डॉ. सुनील कुमार
|BJP
|06
|अरुण शंकर प्रसाद
|BJP
|01
|प्रमोद कुमार
|BJP
|02
|रमा निषाद
|BJP
|02
|एमडी जामा खान
|JDU
|01
|संजय कुमार सिंह
|LJP(R)
|02
|संतोष कुमार सुमन
|HAM
|02
- बीजेपी: 14 मंत्री
- जदयू: 8 मंत्री
- लोजपा(आर): 2 मंत्री
- हम: 1 मंत्री
- RLSP: 1 मंत्री
|नाम
|पार्टी
|संपत्ति
|रमा निषाद
|BJP
|₹31 Cr
|श्रेयसी सिंह
|BJP
|₹7 Cr
|डॉ. दिलीप जायसवाल
|BJP
|₹3Cr
|सुनील कुमार
|BJP
|₹ 17Cr
|संजय सिंह 'टाइगर'
|BJP
|31 लाख
|अरुण शंकर प्रसाद
|BJP
|₹3Cr
|सुरेंद्र मेहता
|BJP
|97 लाख
|नारायण प्रसाद
|BJP
|₹2Cr
|प्रमोद कुमार
|BJP
|₹6 Cr, 2
|संजय कुमार
|BJP
|₹3 Cr
|लखेंद्र कुमार रौशन
|BJP
|₹1 Cr
|संजय कुमार सिंह
|LJP(R)
|₹7 Cr, 2
|दीपक प्रकाश
|RLSP
