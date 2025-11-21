Bihar New Cabinet: नीतीश मंत्रिमंडल के 26 में से 12 दागी, बीजेपी कोटे के 14 मंत्री में 09 पर आपराधिक केस

Bihar New Cabinet: नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ दो डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी ने भी शपथ ली। नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में कुल 26 मंत्री हैं, जिनमें से 12 पर आपराधिक केस दर्ज हैं। सबसे अधिक आपराधिक केस बीजेपी कोटे के मंत्रियों पर हैं। बीजेपी कोटे से नीतीश सरकार में दो डिप्टी सीएम समेत 14 मंत्री हैं, जिनमें से 9 पर आपराधिक केस दर्ज हैं। जदयू, हम और लोजपा(आर) के एक‑एक मंत्रियों पर आपराधिक केस दर्ज है। मंत्रिमंडल में सबसे अधिक पढ़े‑लिखे मंत्री अशोक चौधरी, दिलीप जायसवाल और संतोष सुमन हैं, जिन्होंने पीएच.डी. की हुई है। जबकि नारायण प्रसाद सबसे कम शिक्षा‑प्राप्त हैं, उन्होंने केवल 10वीं तक पढ़ाई की है।