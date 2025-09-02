नीतीश कैबिनेट: होम गार्ड का बढ़ा भत्ता, सात जिलों में मेडिकल कॉलेज, जानें कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

कैबिनेट ने बिहार में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की तर्ज पर “मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो” गठित करने का फैसला लिया है। यह ब्यूरो राज्य में मादक पदार्थों, स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और शराब से जुड़ी अवैध गतिविधियों एवं अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई करेगा। वर्तमान में इन मामलों की जांच का जिम्मा आर्थिक अपराध इकाई और मद्यनिषेध इकाई के पास है। कैबिनेट ने इसके संचालन के लिए अलग विभाग बनाने का फैसला लेते हुए 88 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इसके अलावा 12 पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति होगी, जबकि पूर्व से सृजित 229 पदों को नए ब्यूरो में स्थानांतरित किया जाएगा।