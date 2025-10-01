बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस दिन होगी नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक, बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर

पिछले कुछ महीनों में नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठकों में लिए गए फैसलों पर नज़र डालें तो मानदेय वृद्धि, नए पदों (जैसे शिक्षक और तकनीकी सहायक) के सृजन, महिलाओं के लिए रोज़गार योजनाओं और बुनियादी ढाँचे से जुड़े कई अहम फ़ैसले लिए गए हैं। 3 अक्टूबर की बैठक में भी ऐसे ही जनहित के मुद्दों पर कई बड़े फ़ैसले लिए जाने की संभावना है, जिनका सीधा फ़ायदा राज्य की जनता को होगा। सूत्रों ने बताया कि बैठक में विभिन्न विभागों के वित्तीय प्रस्ताव, नई योजनाओं की स्वीकृति और कुछ विकास परियोजनाओं को मंजूरी मिलने की संभावना है। यह बैठक मौजूदा कार्यकाल की आखिरी बड़ी कैबिनेट बैठक हो सकती है।