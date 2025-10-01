पटना के इस टोलवे पर अब देना होगा कम पैसा, सभी वाहनों के लिए दरें घटाई गईं, जानें अब कितनी होगी बचत

पटना टोलवे (फोटो-पत्रिका)
नए महीने यानि अक्टूबर की शुरुआत बिहारवासियों के लिए राहतभरी खबर लेकर आई है। अक्सर हर महीने के पहले दिन महंगाई की मार झेलने वाले लोगों को इस बार थोड़ी राहत मिली है। दरअसल, पटना के बख्तियारपुर टॉलवे पर गुजरने वाले सभी तरह के वाहनों के लिए टोल टैक्स में कमी की गई है। यह कमी आज से लागू हो गई है और इसका सीधा फायदा रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों को मिलेगा।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की ओर से जारी नए आदेश के मुताबिक बख्तियारपुर टॉलवे पर 5 रुपये से लेकर 25 रुपये तक की कमी की गई है। यह कटौती सभी श्रेणी की गाड़ियों पर लागू होगी। इसका मतलब यह है कि अब छोटे वाहनों से लेकर बड़े ट्रकों तक को इस कटौती का फायदा मिलेगा।
इसके साथ ही लोकल पासधारी कार मालिकों को विशेष राहत दी गई है। पहले लोकल पास के लिए उन्हें 350 रुपये चुकाने पड़ते थे, लेकिन अब केवल 340 रुपये देने होंगे। यानी हर महीने उन्हें 10 रुपये की सीधी बचत होगी।
टॉलवे दरों में गाड़ियों की श्रेणी के अनुसार यह कटौती की गई है...
(नोट: श्रेणियों के अनुसार सटीक दरें NHAI की ओर से जारी अधिसूचना में देखी जा सकती हैं।)
पटना-बख्तियारपुर मार्ग राजधानी और आसपास के जिलों को जोड़ने वाला एक अहम हाईवे है। रोजाना हजारों लोग इस रास्ते से पटना आते-जाते हैं। ऐसे में टोल दरों में कटौती से नियमित यात्रियों को सीधी बचत होगी। विशेषकर उन वाहन मालिकों के लिए यह राहत बड़ी है जो रोजाना दफ्तर या व्यापारिक कामों के लिए इस मार्ग से सफर करते हैं। उनके लिए हर रोज 5-25 रुपये की बचत लंबे समय में हजारों रुपये तक पहुंच सकती है।
दशहरा और दीवाली जैसे त्योहारों के मौसम से पहले आई यह खबर लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। सामान्यत: हर महीने टोल टैक्स में बढ़ोतरी होती है या महंगाई की खबरें मिलती हैं, लेकिन इस बार कमी का फैसला बिहारवासियों के लिए राहत लेकर आया है।
स्थानीय यात्रियों का कहना है कि लंबे समय से टोल दरों में बढ़ोतरी की वजह से लोगों की जेब पर बोझ बढ़ रहा था। अब जब दरें कम हुई हैं तो निश्चित ही इससे लोगों को राहत मिलेगी। खासकर छोटे वाहन मालिकों और स्थानीय यात्रियों को यह कदम आर्थिक रूप से मदद करेगा।
