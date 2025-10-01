पटना के इस टोलवे पर अब देना होगा कम पैसा, सभी वाहनों के लिए दरें घटाई गईं, जानें अब कितनी होगी बचत

नए महीने यानि अक्टूबर की शुरुआत बिहारवासियों के लिए राहतभरी खबर लेकर आई है। अक्सर हर महीने के पहले दिन महंगाई की मार झेलने वाले लोगों को इस बार थोड़ी राहत मिली है। दरअसल, पटना के बख्तियारपुर टॉलवे पर गुजरने वाले सभी तरह के वाहनों के लिए टोल टैक्स में कमी की गई है। यह कमी आज से लागू हो गई है और इसका सीधा फायदा रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों को मिलेगा।