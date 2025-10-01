Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

पटना के इस टोलवे पर अब देना होगा कम पैसा, सभी वाहनों के लिए दरें घटाई गईं, जानें अब कितनी होगी बचत

पटना और बख्तियारपुर के बीच बने टोलवे की दरों में कटौती कर दी गई है। जिससे अब प्रतिदिन इस मार्ग से जाने वाले लोहोन को बड़ी राहत मिलेगी। जानिए किस वाहन के लिए दर में कितनी कटौती की गई है। 

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 01, 2025

patna toll plaza

पटना टोलवे (फोटो-पत्रिका)

नए महीने यानि अक्टूबर की शुरुआत बिहारवासियों के लिए राहतभरी खबर लेकर आई है। अक्सर हर महीने के पहले दिन महंगाई की मार झेलने वाले लोगों को इस बार थोड़ी राहत मिली है। दरअसल, पटना के बख्तियारपुर टॉलवे पर गुजरने वाले सभी तरह के वाहनों के लिए टोल टैक्स में कमी की गई है। यह कमी आज से लागू हो गई है और इसका सीधा फायदा रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों को मिलेगा।

कितनी हुई कटौती?

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की ओर से जारी नए आदेश के मुताबिक बख्तियारपुर टॉलवे पर 5 रुपये से लेकर 25 रुपये तक की कमी की गई है। यह कटौती सभी श्रेणी की गाड़ियों पर लागू होगी। इसका मतलब यह है कि अब छोटे वाहनों से लेकर बड़े ट्रकों तक को इस कटौती का फायदा मिलेगा।

इसके साथ ही लोकल पासधारी कार मालिकों को विशेष राहत दी गई है। पहले लोकल पास के लिए उन्हें 350 रुपये चुकाने पड़ते थे, लेकिन अब केवल 340 रुपये देने होंगे। यानी हर महीने उन्हें 10 रुपये की सीधी बचत होगी।

नए टोल रेट्स

टॉलवे दरों में गाड़ियों की श्रेणी के अनुसार यह कटौती की गई है...

  • कार/जीप/वैन: 5 से 10 रुपये की कमी
  • बस/मिनी बस: 15 रुपये की कमी
  • ट्रक/हैवी वाहन: 20 से 25 रुपये की कमी
  • लोकल पासधारी कार मालिक: 350 की जगह अब 340 रुपये

(नोट: श्रेणियों के अनुसार सटीक दरें NHAI की ओर से जारी अधिसूचना में देखी जा सकती हैं।)

रोजाना यात्रियों को होगा फायदा

पटना-बख्तियारपुर मार्ग राजधानी और आसपास के जिलों को जोड़ने वाला एक अहम हाईवे है। रोजाना हजारों लोग इस रास्ते से पटना आते-जाते हैं। ऐसे में टोल दरों में कटौती से नियमित यात्रियों को सीधी बचत होगी। विशेषकर उन वाहन मालिकों के लिए यह राहत बड़ी है जो रोजाना दफ्तर या व्यापारिक कामों के लिए इस मार्ग से सफर करते हैं। उनके लिए हर रोज 5-25 रुपये की बचत लंबे समय में हजारों रुपये तक पहुंच सकती है।

त्योहारों से पहले मिला तोहफा

दशहरा और दीवाली जैसे त्योहारों के मौसम से पहले आई यह खबर लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। सामान्यत: हर महीने टोल टैक्स में बढ़ोतरी होती है या महंगाई की खबरें मिलती हैं, लेकिन इस बार कमी का फैसला बिहारवासियों के लिए राहत लेकर आया है।

क्या कहते हैं स्थानीय लोग?

स्थानीय यात्रियों का कहना है कि लंबे समय से टोल दरों में बढ़ोतरी की वजह से लोगों की जेब पर बोझ बढ़ रहा था। अब जब दरें कम हुई हैं तो निश्चित ही इससे लोगों को राहत मिलेगी। खासकर छोटे वाहन मालिकों और स्थानीय यात्रियों को यह कदम आर्थिक रूप से मदद करेगा।

ये भी पढ़ें

Bihar Weather: दशहरा घूमने से पहले जान ले अपने शहर का हाल, इन सात शहरों में होगी आज बारिश
पटना

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

01 Oct 2025 11:15 am

Published on:

01 Oct 2025 11:14 am

Hindi News / Bihar / Patna / पटना के इस टोलवे पर अब देना होगा कम पैसा, सभी वाहनों के लिए दरें घटाई गईं, जानें अब कितनी होगी बचत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार विधानसभा चुनाव: आरा से कौन लड़ेगा चुनाव, क्या कुशवाहा की माफी पवन सिंह के लिए होगी काफी ?

पटना

Road Accident: पटना में सुबह-सुबह भीषण सड़क हादसा, बेली रोड पर दीवार में जा घुसी कार

road accident
पटना

Bihar Weather: दशहरा घूमने से पहले जान ले अपने शहर का हाल, इन सात शहरों में होगी आज बारिश

बदल गया मौसम! Image Source - Pinterest
पटना

पवन सिंह को लेकर चिराग पासवान ने दी प्रतिक्रिया, कहा- गठबंधन को होगा फायदा

राष्ट्रीय

अब तक बिहार में कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं? सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड इस नेता के नाम

Bihar
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.