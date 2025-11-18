Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Politics: दिल्ली में बन रहा बिहार का मंत्रिमंडल, जानें किस दल का होगा विधानसभा अध्यक्ष?

Bihar Politics:  बिहार विधानसभा चुनाव में बंपर बहुमत मिलने के बाद अब नई सरकार बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश के नए मंत्रीमंडल में नए और पुराने चेहरे देखने को मिल सकते हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 18, 2025

बिहार के सीएम नीतीश कुमार। (फोटो- IANS)

Bihar Politics दिल्ली में बिहार सरकार की नई कैबिनेट को लेकर आज बैठक होगी। नीतीश कैबिनेट में कई नए चेहरे दिखेंगे, जबकि कुछ पुराने चेहरों को भी फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। बिहार में सरकार गठन के फॉर्मूले पर आज होने वाली बैठक में इसे अन्तिम रूप दिया जायेगा। इस बैठक को लेकर सोमवार की देर रात जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पटना से दिल्ली रवाना हुए हैं।

विधानसभा अध्यक्ष पद पर फंसा पेंच

सूत्रों के अनुसार, विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) को लेकर मामला फंसा हुआ है। बीजेपी और जेडीयू दोनों इस पद पर अपना दावा कर रही हैं, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। पिछली विधानसभा में यह पद बीजेपी के पास था और इस बार भी बीजेपी इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। जेडीयू का तर्क है कि मुख्यमंत्री हमारी पार्टी का है, इसलिए सदन की कमान भी हमारे पास ही होनी चाहिए। वहीं, बीजेपी इसे सत्ता संतुलन और संख्या बल के मद्देनज़र रणनीतिक रूप से अपने पास रखना चाहती है। यही कारण है कि यह बड़ा मुद्दा बन गया है। बैठक में एनडीए की सहमति से इसका समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है।

कैबिनेट में दिखेंगे नए चेहरे दिखेंगे

बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि बैठक में स्पीकर पद के साथ‑साथ प्रमुख मंत्रालयों पर भी चर्चा होगी। दोनों दलों की अपनी‑अपनी प्राथमिकताएँ हैं। बीजेपी इस बार गृह, वित्त, स्वास्थ्य और सड़क निर्माण जैसे प्रभावशाली मंत्रालय चाहती है, जबकि जेडीयू ग्रामीण विकास, ऊर्जा, शिक्षा और जल संसाधन अपने पास रखना चाहती है।

छोटे दलों को मिलेगी संतुलित हिस्सेदारी

बीजेपी नेतृत्व ने लोजपा (रामविलास), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसे छोटे सहयोगियों के साथ बातचीत कर ली है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इनके साथ लगातार संवाद कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, सभी को उनकी “संतुलित हिस्सेदारी” का आश्वासन दिया गया है। शपथ ग्रहण से पहले 19 नवंबर को इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Lalu family crisis: पार्टी में परिवार का दखल बर्दाश्त नहीं- लालू-राबड़ी के सामने तेजस्वी ने कर दिया साफ
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

18 Nov 2025 12:23 pm

Published on:

18 Nov 2025 12:15 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Politics: दिल्ली में बन रहा बिहार का मंत्रिमंडल, जानें किस दल का होगा विधानसभा अध्यक्ष?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

PM Kisan Yojana: बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस तारीख को खाते में आएगा 21वीं किस्त का पैसा

PM Kisan Samman Nidhi
पटना

Lalu family crisis: पार्टी में परिवार का दखल बर्दाश्त नहीं- लालू-राबड़ी के सामने तेजस्वी ने कर दिया साफ

पटना

रोहिणी आचार्य के मामले पर लालू यादव ने तोड़ी चुप्पी, जानें परिवार और पार्टी के लिए क्या कहा

Lalu Prasad Yadav
राष्ट्रीय

‘संजय यादव मुर्दाबाद…बिहार छोड़ो’: राबड़ी के आवास पर RJD कार्यकर्ताओं का हंगामा

RJD workers
राष्ट्रीय

‘बेटी घर छोड़कर चली गई, लालू देखते रहे’: पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने RJD प्रमुख पर उठाए सवाल

Rohini Acharya and Lalu Prasad
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.