Bihar Politics: दिल्ली में बन रहा बिहार का मंत्रिमंडल, जानें किस दल का होगा विधानसभा अध्यक्ष?

सूत्रों के अनुसार, विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) को लेकर मामला फंसा हुआ है। बीजेपी और जेडीयू दोनों इस पद पर अपना दावा कर रही हैं, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। पिछली विधानसभा में यह पद बीजेपी के पास था और इस बार भी बीजेपी इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। जेडीयू का तर्क है कि मुख्यमंत्री हमारी पार्टी का है, इसलिए सदन की कमान भी हमारे पास ही होनी चाहिए। वहीं, बीजेपी इसे सत्ता संतुलन और संख्या बल के मद्देनज़र रणनीतिक रूप से अपने पास रखना चाहती है। यही कारण है कि यह बड़ा मुद्दा बन गया है। बैठक में एनडीए की सहमति से इसका समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है।