Bihar New Cabinet: 25 नवंबर को होगी नीतीश की नई कैबिनेट की पहली बैठक, जानें क्यों है ये खास?

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और बिहार इलेक्शन वॉच ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्यमंत्री सहित 27 में से 24 मंत्रियों के शपथ‑पत्रों के आधार पर जारी रिपोर्ट में बताया है कि नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में 88 % (21) मंत्री करोड़पति हैं। भाजपा के 13 में से 11, जदयू के 8 में से 8, हम के 1 में से 1, तथा लोजपा‑रामविलास के 2 में से 1 मंत्री करोड़पति हैं। मंत्रियों की औसत संपत्ति 5.32 करोड़ रुपये है। औराई से निर्वाचित रमा निषाद के पास सबसे अधिक 31.86 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जबकि बखरी से निर्वाचित संजय कुमार के पास सबसे कम 22.30 लाख रुपये की संपत्ति है।