Samriddhi Yatra: मुख्यमंत्री की ‘समृद्धि यात्रा’ आज से शुरू, जानिए क्यों है ये खास..

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ANI)
Samriddhi Yatra: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से (16 जनवरी) बिहार में अपनी 'समृद्धि यात्रा' पश्चिम चंपारण जिले से शुरू करेंगे। पश्चिम चंपारण में प्रगति यात्रा के दौरान शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर रिव्यू मीटिंग करके अधिकारियों को जरूरी निर्देश देंगे। इसके बाद वे 153 करोड़ रुपये के 125 प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे और 29 करोड़ रुपये के 36 अन्य प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। यात्रा के पहले चरण में नीतीश कुमार आठ दिन में 9 जिलों का दौरा करेंगे और 24 जनवरी को वैशाली जिले के दौरे के साथ यात्रा समाप्त करेंगे। पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों के बाद यह उनकी पहली राज्यव्यापी यात्रा है। जबकि राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर यह उनकी कुल 16वीं यात्रा है।
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया है। पूर्व में घोषित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री 21 जनवरी को सीवान और 22 जनवरी को सारण जाने वाले थे। लेकिन नए शेड्युल के अनुसार अब मुख्यमंत्री 21 जनवरी को सारण, जबकि 22 को सीवान में रहेंगे। मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा के समन्वय की जिम्मेवारी जिलाधिकारियों को दी गई है। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक एवं संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव उपस्थित रहेंगे। समीक्षा में सबसे पहले पिछली प्रगति यात्रा के दौरान घोषित की गई योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा होगी। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा पब्लिक से जुड़े चीजों पर फोकस करेंगे। इसके तहत वे नि:शुल्क दवा की उपलब्धता, भूमि विवाद के निपटारे के लिए बैठक, ऊर्जा में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता, पंचायत सरकार भवन, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष), ग्रामीण सेतु निर्माण योजना, जीविका समूह, राशन कार्ड से संबंधित प्रतिवेदन, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग