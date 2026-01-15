Bihar Politics: इन नौ विधायकों के दल बदलने की चर्चा है तेज, मकरसंक्रांति खत्म, क्या अब शुरू होगा खेला?

पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह के JD(U) में संभावित वापसी को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। कभी नीतीश के करीबी रहे सिंह को 2022 में BJP से नज़दीकी बढ़ाने और कथित तौर पर JD(U) को तोड़ने की कोशिश करने के आरोप में पार्टी से निकाल दिया गया था। बाद में वह चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में शामिल हो गए थे। हाल ही में, सिंह को बिहार में एक कुर्मी सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, जहाँ नीतीश भी मौजूद थे। हालांकि वह मुख्यमंत्री के जाने के बाद वहाँ पहुँचे, लेकिन दोनों का एक ही कार्यक्रम में होना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया। JD(U) सूत्रों ने कहा कि सिंह की पार्टी में वापसी से इनकार नहीं किया जा सकता। ये सभी घटनाक्रम इस बात पर ज़ोर देते हैं कि बिहार की राजनीति अस्थिरता के एक नए दौर में प्रवेश कर गई है, जिससे NDA के बावजूद कुछ नए गठबंधन हो सकते हैं।