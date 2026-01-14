‘जयचंद घेर लिया होगा…’ तेजस्वी के भोज में नहीं आने पर तेज प्रताप का वार, कहा- RJD का विलय मेरी पार्टी में कर दें

तेजप्रताप यादव। फोटो-पत्रिका
Makar Sankranti 2026: जयचंद ने घेर लिया होगा... इसलिए नहीं आए होंगे। मकर संक्रांति पर आयोजित दही- चूड़ा भोज में तेजस्वी यादव के नहीं आने से जुड़े सवाल पर तेजप्रताप ने ये बातें कही। उन्होंने आगे कहा कि रात में नौ बजे तक मैं उनका इंतजार करूंगा। जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव की ओर से मकर संक्रांति पर दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था। दही-चूड़ा भोज का तेजप्रताप यादव खुद तेजस्वी यादव, पिता लालू प्रसाद और मां राबड़ी देवी को निमंत्रण देने गए थे। लेकिन, तेजस्वी यादव के दही चूड़ा भोज में शामिल नहीं हुए। लेकिन, तेजप्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे थे।लालू की मौजूदगी ने सियासी हलचल और तेज कर दी है।
तेज प्रताप यादव ने दही-चूड़ा भोज के दौरान कई बड़े और चौंकाने वाले राजनीतिक बयान दिए। उन्होंने कहा कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को जनशक्ति जनता दल में आरजेडी को विलय कर देना चाहिए। उन्होंने आगे दावा किया कि लालू यादव की असली पार्टी जनशक्ति जनता दल है। इसी वजह से लालू यादव उनके भोज में शामिल हुए। NDA में शामिल होने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनाएंगे या एमएलसी, यह फैसला उनको करना है। समय आने पर सब तय हो जाएगा।
तेजस्वी यादव के दही-चूड़ा भोज में नहीं आने पर तेज प्रताप यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि छोटा भाई थोड़ी देर से उठते हैं। इसलिए, आने में समय लग रहा है। लेकिन, मुझे विश्वास है वे जरूर आएंगे। संजय यादव की ओर इशारा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जयचंदवा अभी घेरा होगा। रात 9 बजे तक मैं तेजस्वी का इंतजार करूंगा।
तेज प्रताप यादव ने कहा कि जनशक्ति जनता दल बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ममता बनर्जी के खिलाफ उनकी पार्टी मैदान में उतरेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव में भी उनकी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शीघ्र ही पूरे बिहार की यात्रा पर भी निकलेंगे।
